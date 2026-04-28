El boricua Elmer Rodríguez-Cruz hará su debut en las Grandes Ligas este miércoles cuando suba al montículo por los Yankees de Nueva York en el duelo frente a los Rangers de Texas en el Globe Life Field.

El prospecto número tres de los Yankees y número 72 de toda las Mayores, según MLB Pipeline, recibió la llamada este martes tras un sólido desempeño en el filial Triple A. En cuatro aperturas, el derecho, de 22 años, registró una efectividad de 1.27 en 21.1 entradas lanzadas. Permitió apenas cuatro carreras y ponchó a 20 bateadores. Tuvo récord de 1-2.

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La oportunidad, además, surge luego de que quedara un espacio disponible en el róster tras la decisión de la novena del Bronx de enviar al lanzador dominicano Luis Gil a Triple A, luego de una complicada salida ante los Astros de Houston el pasado domingo.

Aaron Boone tells us Elmer Rodriguez will be called up to make his MLB debut tomorrow pic.twitter.com/LdLylYReEy — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 28, 2026

Rodríguez-Cruz viene de ver acción por primera vez con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Fue una de los 17 debutantes boricuas en el certamen.

Con el Team Rubio, el trujillano se apuntó una victoria contra Cuba al lanzar tres entradas, permitir un imparable y abanicar a tres bateadores.

La pasada temporada en las menores, entre Triple A, Doble A y Clase A+, acumuló marca de 11-8, con una efectividad de 2.58 en 150 capítulos.