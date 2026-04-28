Las Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón revalidaron como campeonas del baloncesto femenino de la Liga Atlética Interuniversitaria, en la continuación del Festival Deportivo.

Las Vaqueras dominaron 77-49 a las Juanas de la UPR de Mayagüez para conquistar el bicampeonato bajo la dirección de Jerry Batista, en un partido que nunca perdió control desde la primera mitad.

Bayamón impuso el ritmo temprano con ventaja de 43-29 al descanso y cerró el desafío con parciales consistentes de 17-12 y 17-8 en la segunda parte, ampliando su superioridad en ambos lados de la cancha.

La Jugadora Más Valiosa de la final fue Franchesca Torres Rodríguez, con 26 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias. “Este premio no es mío, es de mis compañeras”, dijo.

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Abeliz Rodríguez Santiago añadió 19 puntos y 12 rebotes en una actuación dominante.

Las Vaqueras brillaron colectivamente con defensa asfixiante, control de la pintura y 26 puntos tras pérdidas, sellando un campeonato de autoridad en el Coliseo de Mayagüez.

Decisivo en masculino

En una remontada dramática, los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón empataron el lunes la serie final de baloncesto masculino ante los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez durante la continuación del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria.

Sagrado borró un déficit de 21 puntos en el último periodo y cerró con un empuje de 21-13 para igualar el marcador 78-78 y forzar tiempo extra. En la prórroga, los Delfines tomaron el control y resistieron para imponerse 89-86.

“Después de la primera mitad, entramos con la cabeza fría”, dijo Keven Adorno, seleccionado el más valioso del partido.

Adorno lideró el esfuerzo junto a Omaet Negrón Dávila, con 22 puntos, y José Vargas, con 17. Por la UAGM, cinco jugadores anotaron en doble cifra, encabezados por Ángel Pérez con 22 unidades.

Los Taínos tuvieron un partido más repartido entre ellos. Los más destacados fueron cinco jugadores con doble dígito: Ángel Pérez (22 puntos), Omar Sánchez (18 puntos), José Medina (14 puntos), Gregory Limage (13 puntos) y Eiram Cuevas (10 puntos).

Las Búhas reclaman bronce en el sóftbol

Las Búhas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recinto de Humacao alcanzaron el podio el lunes en la noche al ganar la medalla de bronce en el sóftbol, en la continuación del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) en Mayagüez.

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“Fue un juego bien intenso. Las nenas lucharon. Fue una batalla campal. Estoy muy orgulloso del esfuerzo de cada jugadora, porque ganaron la medalla que la universidad tanto necesitaba”, expresó el dirigente, Charlie León.

La victoria de la UPR de Humacao fue 10-8 sobre las Pioneras de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en el parque Hermes Acevedo. En la edición del 2025, la novena quedó en la cuarta posición.

“La clave para este juego fue la comunicación entre todas y ser optimista. Mantuvimos el espíritu arruba”, expresó la lanzadora ganadora, Amanda Pou.

La serie final continuará hoy con el segundo partido entre las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez (1-0) y las Jerezanas de la UPR de Río Piedras (0-1) a las 6:00 de la tarde en el parque Hermes Acevedo, Mayagüez.