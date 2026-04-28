Denver. Jaden McDaniels recibió más empujones de los Denver Nuggets y de sus aficionados al escuchar abucheos constantes del público durante toda la noche.

Todo lo que hizo fue envalentonar a McDaniels, el antagónico delantero de los Minnesota Timberwolves que se ha abierto camino bajo la piel de la Nación Nuggets a través de sus palabras y sus acciones.

Tras la derrota por 125-113 ante Nikola Jokic y los Nuggets en el quinto partido de la primera ronda de los playoffs el lunes por la noche, McDaniels insistió en que no volvería a Denver a corto plazo.

“Acabamos perdiendo el día, pero vamos a ganar el siguiente”, dijo McDaniels, cuyo equipo lidera la serie al mejor de siete 3-2 de cara al sexto partido el jueves por la noche en Minnesota.

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McDaniels tachó a los Nuggets de “malos defensores” después de que Minnesota ganara el segundo partido. Denver no tuvo mucha respuesta en los prolegómenos del tercer partido, ni durante el mismo.

El sábado, McDaniels volvió a provocar la ira de los Nuggets -más concretamente, de Jokic- tras violar una regla no escrita al anotar una canasta con el partido ya concedido. Jokic corrió por la pista y se encaró con él mientras los jugadores se reunían a su alrededor. La trifulca se saldó con sanciones y multas, pero ninguna suspensión.

Esta vez, los Nuggets tuvieron una respuesta. También el público del Ball Arena, que abucheaba a McDaniels cada vez que tocaba el balón.

“Me encanta este ambiente, que todo el mundo me odie”, dijo McDaniels. “Me nutro de él. Simplemente saca lo mejor de mí”.

McDaniels terminó con 13 puntos en tiros de 5 de 11 en poco más de 27 minutos de acción. Además, cometió cuatro de las 25 pérdidas de balón de los Timberwolves. Los errores pueden ser comprensibles, sin embargo, ya que el equipo trabaja en jugar sin Donte DiVincenzo (rotura del tendón de Aquiles derecho) y Anthony Edwards (rodilla).

“Es realmente la gravedad que llevan”, dijo McDaniels. “Siento que aún así hicimos un buen trabajo”.

A veces, el partido se volvía un poco bronco, y él estaba en el centro de todo. Por ejemplo, en el último cuarto, con algunos empujones y palabras con Jonas Valanciunas, que pesa 18 kilos más que McDaniels.

También Christian Braun se colgó del aro tras un mate y señaló en dirección a McDaniels. Eso le valió a Braun una técnica y encendió al público.

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“Para mí es todo diversión. No me importa. Lo disfruto”, dijo McDaniels. “Sólo tenemos que hacer el trabajo el próximo partido, y luego no hay más que hablar”.

En cuanto a las lesiones de los Wolves, el All-Star Anthony Edwards será marginado durante al menos una semana con una hiperextensión y contusión ósea en la rodilla izquierda.

Edwards se sometió a una resonancia magnética que confirmó la ausencia de daños estructurales, un alivio para los Timberwolves después de que se lesionara en el segundo cuarto de la victoria del sábado en el cuarto partido ante los Nuggets.

“Con Anthony, esquivamos una bala”, dijo el entrenador Chris Finch. “Es un gran suspiro de alivio. Sé que está frustrado porque se ha estado ocupando de la otra rodilla y ha hecho todo lo necesario para salir por fin del parte de lesiones y, para su suerte, el otro día se da ese golpe.

“Pero si podemos prolongar un poco esta racha de playoffs, entonces tendremos la suerte de recuperarle, así que creo que por eso está emocionado. Así que le da algo por lo que trabajar”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.