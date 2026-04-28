Orlando, Florida. Esas 60 victorias en la temporada regular y ese puesto número uno no significan mucho para los Pistons de Detroit en este momento.

Están a una derrota de una rara eliminación.

Sólo seis cabezas de serie número 8 han derrotado a un número 1 en una serie de playoffs en la historia de la NBA. Sólo ha ocurrido cuatro veces desde que la postemporada se amplió a una serie al mejor de siete para todas las rondas en 2003.

Pero los Pistons fueron descuidados con el balón y descuidados en general en una derrota por 94-88 ante los Orlando Magic el lunes por la noche, cayendo por detrás 3-1 en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

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“Tenemos que cuidar el baloncesto. Tenemos que ganar la batalla del rebote. Sólo tenemos que estar en el momento de lo que esto es. Esto es baloncesto de playoffs”, dijo Tobias Harris, que anotó 20 puntos. “Tenemos que estar más preparados para salir a por todas. Somos un poco demasiado informales. Todo el mundo lo sabe en nuestro vestuario. Tenemos que ser mejores cada uno de nosotros. Todos tenemos que ser mejores. Tenemos que mirarnos al espejo y ser mejores”.

Duras palabras de un veterano jugador.

Cade Cunningham lideró a los Pistons con 25 puntos, pero tuvo ocho de las 20 pérdidas de balón del equipo. Por su parte, el Magic sólo falló 12 veces.

“Hicimos muchas cosas positivas, pero 20 pérdidas de balón y 16 rebotes ofensivos. Eso es difícil de superar y a eso se reduce todo”, dijo el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff. “Están enviando muchos cuerpos a (Cunningham). Tenemos que ayudarle dándole más espacio para que tenga espacio para operar, establecer pantallas, ser más físico, sacar a los chicos de él, pero, de nuevo, tenemos que hacer un mejor trabajo cuidando de él.”

Los Pistons no pasaban a la segunda ronda desde que perdieron en las finales del Este en 2008. Llevaban cinco temporadas consecutivas perdiendo antes de que Bickerstaff llegara la temporada pasada y los llevara a 44 victorias antes de perder ante los Knicks en seis partidos.

No se trata de una serie de 1 contra 8 cualquiera. El Magic jugó bien antes de flaquear en la recta final y tener que ganar un partido de eliminación en el torneo de play-in.

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Los Pistons, por su parte, subieron a lo más alto de la conferencia mientras que los Boston Celtics, segundos, no contaron con Jayson Tatum durante los primeros meses.

Detroit ha tenido problemas en esta serie no sólo con las pérdidas de balón, sino también para encontrar opciones de anotación más allá de Cunningham y Harris. Los Pistons encestaron 6 de 30 (20%) desde la línea de 3 puntos en el cuarto partido y 31 de 82 (37.8%) en total.

“La espalda está contra la pared. ¿Qué vas a hacer? Vas a luchar”, dijo el alero de los Pistons Isaiah Stewart. “Hay que luchar hasta el final, así que volvamos a la cuna, protejamos la cuna y vayamos partido a partido. La serie no ha terminado. Vamos a seguir luchando”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.