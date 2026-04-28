Los Bravos de Cidra dieron señales de vida luego de cuatro derrotas consecutivas y evitaron su eliminación este lunes al imponerse por 7-2 ante los Cachorros de Ponce, en un juego reasignado de la Liga de Béisbol Superior Doble A, en el Estadio Jesús María Freire.

Cidra cerró la fase regular con marca de 8-12, igualado con los Próceres de Barranquitas. Ambos equipos ahora deberán esperar por los resultados de los dos juegos restantes de los Polluelos de Aibonito (7-11) para conocer su destino en la lucha por la clasificación.

Con el encuentro empatado a dos carreras, una jugada de selección tras batazo en el cuadro de Christian Pérez trajo al plato a Luis Marcano con la carrera de la ventaja de los Bravos en el quinto episodio.

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El relevista Pablo Rohena se apuntó la victoria con 3.2 entradas trabajadas. Luego fue relevado por el zurdo José Acosta, quien lanzó tres episodios en blanco. En la novena entrada trabajó Erick Rivera, sin permitir libertades. La derrota fue para Idal Morales, quien permitió tres carreras en relevo.

Los Bravos ampliaron su ventaja con dos carreras en el sexto inning y añadieron otras dos en el séptimo. Luis Marcano encabezó la ofensiva con dos carreras empujadas.

Cidra y Barranquitas necesitan que Aibonito pierda o divida honores en los dos compromisos que le restan. Los Polluelos tienen el destino en sus manos, ya que de ganar ambos partidos asegurarían la clasificación directa y dejarían fuera a Bravos y Próceres.

La acción continuará este martes a las 7:30 p.m. con un solo encuentro entre los Montañeses de Utuado y los Arenosos de Camuy en el estadio Félix Mantilla de Isabela.