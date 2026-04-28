El cerrador de los Dodgers, Edwin Díaz, declaró el lunes que se sentía bien, cinco días después de someterse a una cirugía de codo para extraerle cinco fragmentos óseos sueltos del brazo de lanzar. El lanzador derecho está ansioso por regresar tras el Juego de Estrellas en julio.

Díaz lucía tres pequeños vendajes en el codo derecho. La cirugía se realizó el miércoles pasado en Los Ángeles.

“Todo salió bien”, dijo. “Me siento muy bien. Puedo mover el brazo perfectamente. Estoy muy sorprendido porque la cirugía fue el miércoles”.

El relevista de 32 años comentó que sabía de la presencia de estos fragmentos desde 2012, cuando fue seleccionado por los Marineros de Seattle procedente de Puerto Rico. Los fragmentos sueltos son pequeños trozos de hueso o cartílago que se han desprendido y flotan libremente en la articulación. Actúan como residuos en la articulación y pueden restringir el movimiento.

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“Sabía que los tenía y nunca sentí nada raro en el brazo”, dijo. “Es la primera vez en mi carrera que me duele el brazo”.

Edwin Diaz provides an update to @kirsten_watson and the media following his surgery to remove loose bodies in his elbow. pic.twitter.com/YUbpqJk21P — SportsNet LA (@SportsNetLA) April 28, 2026

Díaz no se sentía cómodo lanzando el 19 de abril en Colorado. No pudo conseguir ningún out en la octava entrada, permitiendo tres carreras y tres hits, además de una base por bolas, en la derrota de Los Ángeles por 9-6.

“Sentía el brazo cansado y rígido”, dijo. “Quizás por eso la velocidad fue un poco inconsistente”.

Se lo comunicó al equipo y le realizaron una radiografía, que no reveló ningún otro problema en su brazo.

Aún no le han quitado los puntos y no volverá a lanzar hasta dentro de un par de semanas.

“Voy a trabajar en mi físico”, dijo, “así que solo quiero volver fuerte y ayudar a este equipo a ganar”.

Díaz tiene un récord de 29-36 con una efectividad de 2.91 en 527 juegos de por vida. El tres veces All-Star tiene 257 salvamentos en 300 oportunidades con 849 ponches.

Al principio, le dolían las piernas y le dieron un par de días de descanso. Luego, empezó a dolerle el brazo.

Díaz tiene marca de 1-0 con una efectividad de 10.50 en siete juegos con los Dodgers y aún se estaba adaptando al equipo. Firmó un contrato de tres años y 69 millones de dólares durante la temporada baja, dejando a los Mets de Nueva York como agente libre.

“Es una lástima perderme la primera mitad de la temporada, pero es algo que no puedo controlar”, dijo. “Mis compañeros me apoyan. Me dicen: ‘Tómate tu tiempo. Te necesitamos en octubre’. Pero quiero volver lo antes posible y ayudar a este equipo a ganar partidos”.

Con Díaz fuera de juego, la trompeta se ha silenciado en el Dodger Stadium. La música de jazz Tatiana Tate, quien interpretó en vivo una versión de “Narco” para la popular música de entrada de Díaz, ya no es necesaria.

“Estará sin trabajo un par de meses”, dijo Díaz, “pero espero que cuando yo regrese, ella vuelva y toque la trompeta para mí”.