Phoenix. Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos, Chet Holmgren añadió 24 y el Oklahoma City Thunder venció a los Phoenix Suns 131-122 el lunes por la noche, coronando una barrida de cuatro partidos en la serie de primera ronda.

Los Thunder -que tienen un récord de 12-0 en la primera ronda en las tres últimas temporadas- se enfrentarán al ganador de la serie entre Los Ángeles Lakers y Houston Rockets en las semifinales de la Conferencia Oeste. Los Lakers tienen una ventaja de 3-1, aunque los Rockets ganaron el cuarto partido.

Phoenix tiene una racha de 10 partidos perdidos en los playoffs, que data de 2023.

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El Thunder cerró la serie con un rendimiento ofensivo abrumador -haciendo 17 de 34 (50%) triples- y sus hombres grandes jugaron especialmente bien. Holmgren encestó 9 de 16 en tiros de campo y capturó 12 rebotes, mientras que Isaiah Hartenstein sumó 18 puntos y 12 rebotes, siete de ellos ofensivos.

Ajay Mitchell añadió 22 puntos e hizo cuatro triples. Alex Caruso terminó con 14 puntos y encestó tres triples en el primer cuarto.

Gilgeous-Alexander se mostró tan fiable como de costumbre. Dos días después de anotar 42 puntos en el tercer partido, tuvo otra actuación eficiente, con 10 de 17 en tiros de campo.

Los Suns mostraron algo de lucha en la segunda mitad, recortando una desventaja de 15 puntos a 106-98 al entrar en el cuarto. Devin Booker anotó 12 puntos en el tercer cuarto con 5 de 8 en tiros.

Pero cada vez que los Suns se ponían a pocas posesiones, los Thunder respondían. Cason Wallace encestó un triple desde la esquina a falta de 5:54 para el final y amplió la ventaja de Oklahoma City a 120-106. Gilgeous-Alexander siguió con una espectacular bandeja, consiguiendo de alguna manera que el tiro cayera por encima de tres defensores.

Booker lideró a los Suns con 24 puntos, mientras que Dillon Brooks y Jalen Green añadieron 23. Collin Gillespie añadió 20 puntos y anotó seis triples.

Los Thunder llegaron al descanso con una ventaja de 75-67 tras encestar un 61,4% en tiros de campo y un 60% desde la línea de 3 puntos, con 12 de 20 aciertos detrás del arco. Gilgeous-Alexander tuvo 17 antes del descanso, haciendo un 3-puntos muy abierto justo antes del descanso.

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Esto contrarrestó el buen comienzo de los Suns, que anotaron 11 de 20 triples. Gillespie anotó 17 antes del descanso, encestando sus seis tiros, incluidos cinco triples.

Los Thunder no pudieron contar con el titular Jalen Williams, que se perdió su segundo partido consecutivo por una distensión en el isquiotibial izquierdo. El pívot de los Suns Mark Williams (pie) y el escolta Jordan Goodwin (pantorrilla) también estuvieron ausentes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.