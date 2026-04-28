Arlington, Texas. Aaron Judge permitió que Ben Rice igualara su total de jonrones por sólo unos lanzamientos.

Juntos, los bateadores han conseguido algo para los Yankees de Nueva York con sus potentes arrancadas que sólo Mickey Mantle y Yogi Berra habían logrado antes que ellos.

Rice fue 404 pies en sentido contrario para un tiro de dos carreras al jardín izquierdo en la victoria de los Yankees 4-2 en Texas el lunes por la noche, su 10mo jonrón de la temporada. Judge le siguió inmediatamente con una bola curva de 414 pies para empatar el liderato de la MLB con su 11mo cuadrangular.

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“Después de golpear el suyo, dijo: `No voy a dejar que Benny me atrape’”, dijo Rice con una sonrisa. “Sólo trato de mantenerlo honesto, de mantenerlo motivado”.

Se convirtieron en la segunda pareja de compañeros de equipo de los Yankees en conseguir 10 o más cuadrangulares cada uno en los primeros 29 partidos de una temporada, uniéndose a Mantle y Berra en 1956.

“Me alegro de no tener que enfrentarme a ellos, digámoslo así”, dijo el abridor de los Yankees Max Fried (4-1), que lanzó seis entradas sin anotaciones para Nueva York (19-10).

“Benny ha tenido un comienzo increíble. Judgie, ho-hum, 11 jonrones ya “, dijo el manager Aaron Boone. “Es un combo bastante bueno allí”.

Rice, primera base de 27 años, batea .322 con 23 carreras impulsadas. Judge está en .252 con 19 carreras impulsadas.

“Un bate consistente tras otro. A estas alturas, es como ver la televisión”, dijo Judge sobre Rice. “Va a poner algo en juego con fuerza o va a tomar su paseo y pasar el testigo. Es simplemente impresionante verlo, y yo tengo un asiento en primera fila. ... Y me facilita el trabajo cuando hace eso”.

Rice depositó una bola rápida de 95 mph en el primer lanzamiento de Jack Leiter en el bullpen de los Yankees en el jardín central izquierdo para hacer el 2-0 con dos outs en la tercera entrada. Fue el sexto jonrón de Rice en 11 partidos.

A continuación, Judge conectó un cuadrangular en los asientos del jardín izquierdo, la pelota aterrizó no muy lejos del lugar donde bateó su cuadrangular número 62, récord de la temporada de la Liga Americana, el 4 de octubre de 2022. También logró dos dobles y fue golpeado por un lanzamiento en sus otras apariciones en el plato.

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“Tal vez su mejor juego de bateo. ... En los cuatro tiempos, pica dos dobles, fuma el jonrón en el que acaba de paseos a cabo la bola curva”, dijo Boone.

Y llegó un día después de que Judge también se metiera de lleno en su 34 cumpleaños.

Judge ha bateado 260 de los 379 jonrones de su carrera desde el inicio de la temporada 2021 y ya suma cuatro temporadas de 50 jonrones.

Rice lleva 43 jonrones en 216 partidos desde su debut en junio de 2024.

Tras sus rápidos comienzos en 1956, Mantle alcanzó la mejor marca de 52 jonrones en las Grandes Ligas y Berra terminó con 30.

Cuando se le preguntó a Rice si podría seguir el ritmo de Judge durante toda la temporada, dijo que ahora está saboreando el momento.

“Sí, no sé cuánto va a durar esto, pero lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando ahora mismo estando tan cerca”, dijo Rice antes de reflexionar sobre la historia que ahora comparte con un trío de tres veces MVP: Judge y dos jugadores del Salón de la Fama.

“Es genial. Definitivamente, no me habría imaginado algo así”, afirmó. “Pero obviamente los tres nombres con los que estoy rodeado allí son bastante grandes, así que definitivamente muy humilde”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.