Allyson Félix intenta regresar a los 40 años, lo que podría darle la oportunidad de aumentar su récord olímpico de medallas dentro de dos años en Los Ángeles.

Felix, madre de dos hijos, declaró a la revista Time que pensó en volver unos cuatro años después de dejarlo y decidió: “Vamos a por ello. Seamos vulnerables”.

“Sabes, a esta edad, probablemente debería quedarme en casa y cuidar de mis hijos, hacer todo eso. ¿Y por qué no? Vamos a darle la vuelta”, dice.

Félix ha ganado 11 medallas olímpicas, la mayor cantidad conseguida por una mujer en pista, y tiene el récord de 20 medallas en campeonatos del mundo.

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Es siete veces campeona olímpica, seis de ellas en relevos y su único oro individual en los 200 metros de los Juegos de Londres 2012.

Antes de retirarse en 2022, se convirtió en una abierta defensora de las atletas que se convierten en madres y quieren mantener sus carreras.

Félix, que consiguió un puesto en la Comisión de Atletas del COI al jubilarse, tiene dos hijos: Camryn, de 7 años, y Trey, de 2.

Dice que espera empezar a entrenar a tiempo completo con su entrenador, Bobby Kersee, en octubre, con el objetivo de competir en 2027. Los Juegos Olímpicos se celebrarán en su ciudad natal un año después.

“Entiendo perfectamente a la persona que se queda demasiado tiempo y te quedas pensando: “¿Qué está haciendo?””. dijo Félix. “Sé que a los 40 no estoy en mi mejor momento. No me hago ilusiones. Tengo muy claro lo que es y lo que quiero ver. Y espero que se vea así”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.