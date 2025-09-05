Pittsburgh. Paul Skenes lanzó seis entradas sin permitir carreras y obtuvo su décima victoria de la temporada cuando los Pirates de Pittsburgh vencieron el jueves por la noche 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, para completar una barrida en la serie de tres juegos.

Skenes (10-9) permitió dos hits, ponchó a ocho y dio una base por bolas. El lanzador derecho finalmente logró tener un récord por encima de .500 por primera vez esta temporada y redujo su efectividad a un mejor 1.98 en las Grandes Ligas.

PUBLICIDAD

Every pitch Paul Skenes threw to Shohei Ohtani tonight



Ohtani against Skenes all-time: 2-11, 1 HR, 1 BB, 6 K, .705 OPS pic.twitter.com/FHTW73VISv — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 5, 2025

Skenes, el Novato del Año de la Liga Nacional la temporada pasada, quien tenía un récord de 4-8 esta temporada para los Piratas, que ocupan el último lugar, ha ganado seis de sus últimas siete decisiones.

Los Dodgers fueron limitados a cinco hits y vieron reducida su ventaja en la división a dos juegos sobre San Diego, que no jugó.

El abridor de los Dodgers, Blake Snell (3-4), fue castigado con cinco carreras y nueve hits en cinco entradas.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1 con una anotada. El cubano Andy Pages de 4-1 con una producida. El venezolano Miguel Rojas de 4-2 con una producida.

Por los Pirates, el dominicano Alexander Canario de 4-1 con una producida.