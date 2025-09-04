Houston. El mánager de los Astros, Josué Espada, se reunió con el abridor zurdo Framber Valdez y con el receptor César Salazar, quien fue golpeado en el pecho por un lanzamiento de su compañero durante el encuentro del marrtes, que Houston perdió por 7-1 ante los Yankees de Nueva York.

Valdez dijo que se disculpó con Salazar después y negó haber golpeado intencionalmente a su compañero.

Espada insistió un día después en que la situación estaba “100%” resuelta en su mente, y quería “dejar atrás esto y volver al béisbol”.

El piloto boricua se reunió con ambos peloteros después del juego del martes y de hablar con los medios.

“Realmente quería llegar a: número uno, pedirle que se detuviera, quería saber lo que pensó, qué lanzamiento buscaba hacer, quién estaba decidiendo qué lanzamiento”, dijo Espada antes del juego del miércoles. “Y quería escuchar a ambos al mismo tiempo”.

“Quería tener una conversación cara a cara porque quería escuchar la verdad sobre todo lo que sucedió en esa entrada. Tengo mucho respeto por ambos peloteros, y realmente creo que cuando hemos tenido estas conversaciones, son honestos. Quiero que me digan la verdad, y quiero que les digan la verdad a ustedes una vez que hablen con los medios”.

Valdez permitió un grand slam a Trent Grisham en la quinta entrada del encuentro. En el siguiente lanzamiento, Valdez golpeó a Salazar en el pecho.

“Lo que pasó con nosotros fue que nos confundimos. Yo pedí ese lanzamiento, lo hice y nos confundimos”, aseguró. “Bajamos al dugout y me disculpé con él, le dije lo siento y asumo toda la responsabilidad por eso”.

Luego se le preguntó directamente a Valdez si lo hizo intencionalmente.

“No”, dijo. “No fue intencional”.

Valdez y Salazar estaban hablando cuando los reporteros entraron al vestuario después del juego. El dominicano dijo que ambos habían resuelto las cosas.

“Pudimos hablar al respecto”, expresó. “Hablamos después del juego... en su casillero y todo está bien entre nosotros. Son cosas que pasan en el béisbol. Pero sí, lo hablamos y estamos bien”.

Se le preguntó a Salazar sobre lo que sucedió en el lanzamiento que lo impactó.

“Había mucho ruido en el estadio”, comentó. “Pienso que presioné el botón, pero presioné el botón equivocado. Estaba esperando otro lanzamiento, pero no fue ese”.

Salazar descartó que su compañero lo hubiera golpeado adrede.

“No, Framber y yo en realidad tenemos una muy buena relación”, aseveró.