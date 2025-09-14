Nueva York. Pete Alonso conectó un jonrón de tres carreras contra el pitcher venezolano Luis Curvelo, y los Mets de Nueva York detuvieron una racha de ocho derrotas consecutivas al vencer el domingo 5-2 a los Rangers de Texas.

Los Mets tenían una ventaja de medio juego para el último comodín de la Liga Nacional y respaldaron al novato Nolan McLean con una ventaja de 2-0 solo para que Joc Pederson empatara el marcador con un sencillo de dos carreras en la séptima entrada contra Reed Garrett.

Alonso conectó un jonrón al campo opuesto hacia la derecha contra Curvelo (1-1), luego saludó al banquillo de los Mets y lanzó su casco antes de llegar a la primera base. Al rodear tercera, Alonso comenzó a desabrocharse la camisa antes de cruzar el plato a toda velocidad y ser bañado con palomitas de maíz por sus compañeros de equipo.

PETE FOR THE WIN!!! pic.twitter.com/JXRb7nj0fH — New York Mets (@Mets) September 14, 2025

Así puso fin a la racha de derrotas más larga de los Mets desde 2018, elevando sus totales de la temporada a 34 jonrones y 117 carreras impulsadas.

Texas había ganado seis juegos consecutivos y comenzó el día a dos juegos de distancia tanto en la División Oeste como para el último comodín de la Liga Americana.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-0. El mexicano Alejandro Osuna de 2-1.

Por los Mets, los dominicanos Juan Soto de 4-0 con una anotada y una remolcada, Sterling Marte de 3-1. El venezolano Francisco Álvarez de 3-2.