La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio un paso importante en los preparativos para la Copa Mundial de Baseball5 2026 con la visita de Andrea D’Auria, director técnico del evento y representante de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

D’Auria inspeccionó las instalaciones del Balneario de Isla Verde, en Carolina, sede del evento que se celebrará del 9 al 13 de diciembre, por primera vez en la historia en suelo puertorriqueño.

“Vinimos a visitar el lugar donde vamos a jugar aquí en el Balneario de Carolina, y la verdad es que es espectacular. Creo que tiene todo lo que es el concepto del Baseball5, un juego urbano, jugado al aire libre, y con la playa detrás de la cancha que va a ser maravillosa”, resaltó.

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Como parte de la inspección, D’Auria recorrió las áreas donde se desarrollará la competencia junto a Pablo Leone, instructor y promotor continental de Baseball5 de la WBSC, así como integrantes del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina y del comité organizador local, encabezados por el vicepresidente de la FBPR, Carlos Príncipe. Durante la visita se evaluaron distintos aspectos técnicos y operacionales de la sede para garantizar que las facilidades cumplan con los estándares requeridos por la WBSC.

Como parte de su agenda de trabajo, D’Auria también participó en las certificaciones para oficiales de juego, celebradas durante tres días en la cancha de la urbanización Jardines de Barcelona, en Juncos, donde 20 oficiales completaron el proceso de capacitación impartido por Leone.

Los talleres estuvieron dirigidos a fortalecer el conocimiento técnico y operativo del personal que trabajará durante la Copa Mundial de Baseball5, abordando aspectos relacionados con el reglamento, las funciones de los oficiales de juego y la organización de competencias internacionales.

D’Auria expresó su satisfacción con el progreso alcanzado durante su visita y destacó el compromiso demostrado por los participantes.

“Trabajamos tres días con los oficiales de juego, preparándolos para estar listos para diciembre y yo creo que estamos a buen punto. Esa parte técnica, muy bien”, indicó.

Asimismo, elogió la capacidad organizativa de la FBPR. “La gente de la Federación se ve que sabe cómo trabajar, entonces estamos seguros desde la WBSC de que va a ser un evento exitoso”, expresó.

D’Auria, quien visitó Puerto Rico por primera vez, también manifestó su entusiasmo por el hecho de que la Isla haya sido seleccionada como anfitriona del máximo evento mundial de la disciplina.

“Yo amo el Caribe, así que cuando salió la noticia de que Puerto Rico iba a organizar el evento fue muy emocionante. Faltan cuatro meses y medio y lo vamos a preparar bien. Va a ser exitoso, estoy seguro de eso”, añadió.