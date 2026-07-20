La temporada 2026 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) contará con solo seis equipos luego de que los Mets de Guaynabo y los Caribes de San Sebastián solicitaran oficialmente una dispensa para recesar, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), a través de declaraciones escritas.

El presidente de la FPV, César Trabanco, confirmó que ambas franquicias notificaron su decisión antes de que se expirara el plazo para solicitar dispensa, que finalizó el domingo.

La comunicación, además, confirma que los Gigantes de Adjuntas participarán en la próxima campaña.

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En el caso de los Caribes, su apoderado, Ángelo Ferrante, explicó a la FPV que el Coliseo Luis Aymat Cardona y otras instalaciones deportivas del municipio enfrentan reparaciones, lo que les impide contar con una cancha apta para disputar su temporada.

Los Mets atraviesan una situación similar con el Coliseo Mario Quijote Morales, que comenzó un proceso de remodelación a principios de año. Por esta razón, los Mets del Baloncesto Superior Nacional (BSN) celebraron sus juegos locales en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.

“Estas dos franquicias han sido pilares constantes del voleibol puertorriqueño, distinguiéndose por su compromiso, seriedad y por presentar equipos competitivos temporada tras temporada. La Federación mantiene las puertas abiertas y brindará todo el apoyo necesario para facilitar su eventual regreso a la liga”, expresó Trabanco.

Así las cosas, la LVSM tendrá en competencia, desde el 19 de octubre, a los campeones Cafeteros de Yauco, Patriotas de Lares, Plataneros de Corozal, Changos de Naranjito, Gigantes de Carolina y Adjuntas.

Primeros cambios

De cara al nuevo torneo, Corozal adquirió al central Anthony Negrón desde San Sebastián y al atacante Inovel Romero procedente de Guaynabo, que recibe compensación económica. Asimismo los Plataneros aseguraron el primer turno del próximo sorteo, que se llevará a cabo el 22 de agosto.

Por su parte, Carolina obtuvo al central Rafael Burgos y al colocador Eli Irizarry desde los Mets. Mientras, Adjuntas recibió desde Carolina a Gabriel Rosado y Geraldo Rivera, además de compensación económica, a cambio del primer turno del sorteo de 2027.

Adjuntas, a su vez, dejó libre a Andrés Laboy.

Asimismo, Lares incorporó al colocador Sergio Carrillo desde Corozal y sumó al central Ramón Matos y el segundo turno de la primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 mediante un canje con San Sebastián.

Los Caribes también aseguraron el regreso del atacante Johan León y adquirieron a Pedro Molina en un intercambio con Guaynabo, que recibe a Jan Luar Figueroa, Antonio Feliciano y compensación económica.