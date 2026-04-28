Puerto Rico y Canadá iniciarán este miércoles la Serie Clasificatoria de Béisbol Femenino por un boleto a la Copa Mundial en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.

Puerto Rico y Canadá obtuvieron esta vía para conseguir un pase luego de no poder participar en el Premundial celebrado en Venezuela a finales de 2025, debido a situaciones diplomáticas que afectaron la presencia de ambas delegaciones. La fase de grupos del torneo mundialista está programada para celebrarse este año en Rockford, Illinois.

El evento, con entrada gratuita, es organizado por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) y el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina.

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Los detalles fueron ofrecidos durante una conferencia de prensa celebrada este martes, como antesala a una serie de alto valor internacional que definirá cuál de los dos equipos avanzará a la fase de grupos de la Copa Mundial de Béisbol Femenino de 2026.

“Este evento tiene una importancia enorme para Puerto Rico y para el desarrollo del béisbol femenino. Fue una petición que hicimos a la WBSC y a su presidente, Riccardo Fraccari, para crear esta oportunidad clasificatoria, y agradecemos que haya sido aceptada. Para Puerto Rico representa un momento histórico, porque por primera vez nuestro Equipo Nacional Femenino tendrá la oportunidad de presentarse en casa en un evento oficial internacional de béisbol femenino”, dijo el doctor José Daniel Quiles, presidente de la FBPR.

El líder federativo detalló que el enfrentamiento presentará a dos equipos de gran nivel competitivo, en una serie que promete intensidad y un béisbol de alto calibre. La novena puertorriqueña ha trabajado durante los pasados meses bajo la dirección del dirigente Carlos Ferrer, como parte de su preparación para este importante reto.

El calendario del clasificatorio comenzará este miércoles a la 1:00 p.m., continuará el jueves también a la 1:00 p.m. y seguirá el viernes a las 7:00 p.m..

De ser necesarios partidos adicionales, se jugará el sábado a las 7:00 p.m. y el domingo a la 1:00 p.m.

Los juegos serán transmitidos a través de la página de Facebook de la FBPR y, para el público en el exterior, mediante la aplicación Liga Doble A.

El róster de Puerto Rico está compuesto por las receptoras Yahelis Muñoz y Yaneysha Rivera; las jugadoras del cuadro interior Lisandra Berríos, Valeria Negrón, Eva Torres, Lara Rodríguez y Adrix Paradizo; las guardabosques Alanis Rodríguez, Aneyshka Aponte, Luz Feliciano, Jonaliz Ayala y Yairka Morán; y las lanzadoras Janiliz Rivera, Angelis Rivera, Danna González, Mirelis Adorno, Nashaliz Agosto, Fabiana Ortiz, Daniela Figueroa y Yedlimar de Jesús.