Las posibilidades de Puerto Rico avanzar a la ronda final del Premier 12 se esfumaron este miércoles tras caer 5-2 ante Venezuela en el Estadio Charros de Jalisco en Guadalajara, México.

El equipo boricua acumula tres derrotas consecutivas después de haber ganado su primer juego 1-0 frente a Estados Unidos.

Puerto Rico comenzó el juego con ventaja de 2-0, pero en la segunda entrada los venezolanos tomaron el control con tres anotaciones. La carrera de la ventaja llegó por un lanzamiento salvaje del zurdo Luis Leroy Cruz, quien cargó con la derrota.

“Cuando no se batea con gente en base no se puede ganar. Tuvimos grandes oportunidades en la primera y segunda entrada con bases llenas, pero no llegó el hit oportuno. Y cuando se dan bases por bolas que cuestan carreras, es más doloroso”, expresó Juan “Igor” González, dirigente del equipo puertorriqueño.

Las otras dos carreras de Venezuela fueron producto de jonrones de Carlos Pérez y Hernán Pérez en la cuarta y séptima entrada, respectivamente.

Carlos Cortés conectó dos de los cinco hits de Puerto Rico en el partido. Liarvis Breto fue el lanzador ganador en relevo, representando a Venezuela.

El último juego está programado para este jueves a las 10:00 p.m. (hora de Puerto Rico) contra la selección de Panamá.