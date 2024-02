Miami . Los Federales de Chiriquí de Panamá (4-0) anotaron en la madrugada del martes siete carreras durante las primeras tres entradas para superar 9-7 a unos aguerridos Criollos de Puerto Rico (3-2) y permanecer como el único equipo invicto tras concluir la quinta jornada de la Serie del Caribe, llevada a cabo en el loanDepot Park, en Miami, Florida.

De esta manera, los Federales no permitieron que los Criollos poncharan su boleto a las semifinales y fueron ellos quienes se convirtieron en el primer equipo en clasificar a la siguiente fase del torneo regional.

Puerto Rico intentó remontar, después de estar perdiendo por cuatro carreras, pero se quedaron cortos. Se acercaron por una y llenaron las bases múltiples veces, pero no pudieron traer a un corredor al plato para igualar el marcador. Al partido acudieron 7,218 personas.

La novena boricua no jugará el martes y su próximo compromiso será el miércoles al terreno, a las 11:30 a.m. (hora de P.R.), contra los Suns de Curazao. No obstante, podrían clasificar a las semifinales el martes dependiendo de los resultados en los partidos celebrados.

“Los equipos buenos vienen de atrás y por poco lo hacemos hoy. Panamá está jugando muy bien y ellos están invictos. Les damos mucho crédito a ellos, pero nosotros hicimos muchas cosas buenas. (Intentamos) venir por atrás, que no es fácil de hacer, pero nos quedamos cortos y son cosas que pasan en el béisbol”, expresó Molina sobre la derrota durante la conferencia de prensa luego del desafío.

Johneshwy Fargas (izquierda) y Nelson Velázquez observan el final del juego entre Puerto Rico y Panamá desde el dugout. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Los Criollos no perdieron tiempo para rayar la pizarra. En la apertura de la primera entrada, el primer bate Bryan Torres se embasó y, poco después, robó la segunda base. En el siguiente turno, el abridor de los Federales, James González, regaló otro boleto, pero esta vez a J.C. Escarra.

Y con corredores en la primera y segunda almohadilla, Emmanuel “Pulpo” Rivera continúo con el buen ritmo que lleva en la Serie del Caribe al conectar un sencillo por el bosque izquierdo que trajo al plato a Torres para la primera carrera de Puerto Rico. La novena panameña amenazó con subir al marcador en la baja del primer capítulo con corredores en la segunda y tercera almohadilla. Pero, Rubén Tejada bateo un rodado de out que culminó el episodio.

La historia no fue la misma en el cierre del segundo inning. El abridor de los Criollos, Derrick Adams, confrontó problemas y le otorgó un boleto gratis a Jhonny Santos. Después, Joshwan Wright pegó un doble con línea al jardín central, que defendía Torres. Sin embargo, dos errores consecutivos en tiros del campocorto Jack López y el antesalista Emmanuel Rivera provocaron que Panamá tomara una ventaja de 2-1.

Hubo una visita al montículo, pero Panamá no se demoró en volver a tener piernas en la primera y segunda base. Iván Herrera aprovechó la oportunidad y pegó un doble con elevado al jardín derecho para despegar a los Federales de los Criollos por 4-1. Abajo por tres carreras en la segunda, Yadier Molina decidió sacar del montículo a Adams y sustituirlo por Christian Torres.

Adams se bajó de la loma tras permitir cuatro carreras limpias y tres hits en 1.2 innings trabajados.

Sin embargo, los Federales no domaron con facilidad a la “Yegüita” y, en la alta del tercer capítulo, Nelson Velázquez bateo un cuadrangular de dos carreras para diminuir la ventaja de Panamá a 4-3. El jonrón de Velázquez fue el primero de Puerto Rico en lo que va de Serie del Caribe. Eran el único equipo que no la había sacado del parque en el torneo.

Pero, Panamá se alejó de Puerto Rico con un rally en la parte baja del tercer episodio. Torres le regaló un boleto a Tejada. Minutos después, Jean Arnaez dio un imparable con rodado al jardín izquierdo. Santos procedió a batear un inatrapable con línea al jardín derecho que remolcó la quinta carrera de Panamá. Inmediatamente después, Wright pegó un hit con línea al bosque central para la sexta anotación de los Federales.

Los problemas para García en el montículo no finalizaron ahí. En los siguientes turnos, golpeó a Edgar Muñoz y le otorgó un boleto gratis a Allen Cordoba para así congestionar el tráfico. García le dio a otro bateador con sus lanzamientos, pero esta vez fue a Iván Herrera y Panamá marcó su séptima carrera.

10 Fotos Los Criollos de Puerto Rico se enfrentan a los Federales del Chiriquí de Panamá en la quinta jornada de la Serie del Caribe que se celebra en el loanDepot Park de Miami.

Durante la apertura de la sexta entrada, Danny Ortiz llegó a la tercera almohadilla y, con una roleta para out a primera base de Heliot Ramos, Ortiz llegó al plato para descontar la delantera del conjunto panameño por 7-4.

La amenaza mayor de los Criollos fue en la alta del séptimo capítulo. Puerto Rico abrió la tanda con sencillos de Jack López y Bryan Torres para colocar corredores en las esquinas. Ante esta situación, Velázquez volvió a producir por la “Yegüita” con un imparable con una línea fuerte hacia el jardín central para empujar la quinta anotación de los boricuas.

Tras el batazo de Velázquez, Escarra se embasó luego de recibir un pelotazo y las bases se llenaron. Con piernas en todas las almohadillas, “El Pulpo” recibió bases por bolas y disminuyeron la ventaja de Panamá a 7-6.

Los Criollos tuvieron en sus manos empatar el encuentro, pero Ortiz bateo un rodado para out, Ramos se ponchó y Vimael Machín pegó una línea de out.

Puerto Rico congestionó de nuevo el tráfico en la apertura de la octava entrada con una base por bolas a Dwight Smith Jr., un imparable de López y otro boleto gratis a Velázquez. Pero, Escarra bateo una roleta para doble matanza y concluyó la tanda.

Sin embargo, los Federales abrieron la baja del octavo episodio con un doble Christian Betancourt al jardín central. Tejada dio un rodado para out, pero el exgrandesligas Johan Gamargo respondió con un doble con elevado a lo profundo del bosque derecho para remolcar la octava anotación de Panamá.

Poco después, tenían corredores en las esquinas y Wright pegó un doble impulsor para alejar a los Federales por 9-6.

Con dos outs en la novena entrada, Heliot Ramos bateo un jonrón solitario para el 9-7, pero el partido terminó con un elevado de out de Trei Cruz al jardín izquierdo.