Miami . Luego de que los Mets de Nueva York lo dejaron en libertad en el 2022 tras ser suspendido por causa de un caso de dopaje por segunda ocasión, Robinson Canó decidió regresar para la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) con las Estrellas Orientales para la temporada 2023-24.

A pesar de que no conquistó el campeonato de la LIDOM en su primer año de vuelta en su país, ahora está reforzando a Dominicana en la Serie del Caribe, y anoche demostró que todavía puede seguir dando palos como lo hacía en las Grandes Ligas.

Y a sus 41 años, Canó aseguró que no está contemplando para nada su retiro y hasta bromeó con seguir sacándola del parque hasta los 66 años.

“Los que hablan de mi retiro... Eso para mí son motivaciones. Cada quien tiene derecho a decidir lo que quiere. Ya sea positivo o negativo. Yo lo cojo como algo positivo para seguirme preparando. Le agradezco a todo aquel que siempre ha confiado en Robinson y me manda bendiciones, porque lo negativo siempre va a existir”, dijo el toletero dominicano durante la conferencia de prensa después del triunfo ante Puerto Rico por 5-2.

Canó conectó un jonronazo de dos carreras ante el abridor de los Criollos de Puerto Rico, Daryl Thompson, que levantó de sus asientos a las 35,972 personas que acudieron el sábado al loanDepot Park, en Miami, Florida. Y en esta etapa de su carrera se está disfrutando representar a su país en el torneo regional.

Robinson Canó festeja su cuadrangular de dos carreras junto a sus compañeros en el dugout de República Dominicana. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“De corazón, estoy contento de poder jugar a esta edad y a ese nivel. Poder ser invitado por Gilbert (Gómez) y los Tigres del Licey para seguir representando a mi país, me hace sentir superorgulloso. Siempre que pueda representar a mi país lo voy a hacer de todo corazón”, comentó el intermedia.

“La gente me dice: ‘Pero, y esta fiebre que tú tienes de pelota’. Yo no soy abogado, ingeniero ni doctor y esto es lo que me gusta. Y gracias a Dios aprendí con esas leyendas que tuve el chance de jugar como Derek Jeter, Alex Rodríguez, Jorge Posada y Mariano Rivera. Aprendí de todas esas personas cómo se preparaban y siempre me quedé con eso porque siempre que salgo a jugar me gusta dar lo mejor de mí“, relató.

Canó contó que, después de que los Mets lo dejaron en libertad, su papá le preguntó qué tenía pensado hacer con su carrera y este le respondió que deseaba jugar en Dominicana. De acuerdo con el experimentado jugador de cuadro, tuvo una preparación física como nunca antes de cara a la campaña de la LIDOM para seguir a su edad con el poder ofensivo que lo hizo brillar en las Mayores.

“He escuchado anteriormente como criticaban a jugadores y eso a mí nunca me hizo sentir cómodo, aunque no era conmigo. Este año tomé ocho semanas. Vine a Miami a entrenar. No salía. Solamente, iba a entrenar y a mi casa. Me preparé y gracias a Dios se ve el resultado”, reveló.

Canó sigue activo puramente por pasión, pues no le hace falta económicamente. Cuando fue suspendido en las Grandes Ligas, entraba al octavo año de su contrato de $240 millones por 10 temporadas. A lo largo de 16 campañas en MLB, bateo para .303 con 1,302 carreras impulsadas, 334 jonrones y dos Guantes de Oro. En ese tiempo, vistió los uniformes de los Yankees de Nueva York, Mariners de Seattle y Mets.

El toletero informó que tiene varias ofertas de equipos de la liga mexicana, y no se cierra las puertas a nada.

Canó y República Dominicana están programados a lanzarse, a las 9:30 p.m. (hora de P.R.), al terreno del loanDepot Park, para enfrentarse a México en la cuarta jornada de la Serie del Caribe.