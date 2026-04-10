Seattle. Ea diatre.

Los Mariners de Seattle inauguraron su tercera estatua en la historia de la franquicia en el exterior del T-Mobile Park, una del miembro del Salón de la Fama Ichiro Suzuki.

Una estatua de bronce que representaba a Suzuki en su famosa postura de bateo parecía estar defectuosa cuando se expuso el viernes por la mañana. El bate de Suzuki se partió cerca del mango y el cañón se desvió hacia la derecha.

Después de la ceremonia, Suzuki bromeó diciendo que el cerrador de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, había sacado lo mejor de él.

Mariners unveil a statue on the 1st base line of T-Mobile park of Ichiro Suzuki in his famous batting stance. The bat broke upon reveal! @KING5Seattle @KING5Sports pic.twitter.com/2UQZiIaVMO — Arielle Orsuto (@ArielleOrsuto) April 10, 2026

“No pensé que Mariano fuera a salir aquí”, dijo Suzuki con una sonrisa, “y romper el bate”.

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Los Mariners no tardaron mucho en arreglar la estatua; el bate de Suzuki pronto se puso en posición vertical y se volvió a conectar en el mango. Suzuki, que ingresó en el Salón de la Fama el verano pasado, se convirtió el año pasado en el tercer jugador de los Mariners al que la franquicia retira su número, uniéndose a Ken Griffey Jr. (nº 24) y Edgar Martínez (nº 11).

Ichiro blamed a certain Yankees closer for the statue’s broken bat. pic.twitter.com/p5bVaooOrg — Adam Jude (@A_Jude) April 10, 2026

Griffey y Martínez se unieron a Suzuki frente al T-Mobile Park el viernes, y los tres retiraron juntos una lona de la estatua. Suzuki hizo historia el verano pasado al convertirse en el primer jugador de origen japonés incluido en el Salón de la Fama y al obtener un 99.7% de los votos de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos.

En opinión de un jovial Suzuki, que su estatua tuviera una imperfección era lo más adecuado.

“En el Salón de la Fama me faltaba un voto”, dijo Suzuki. “Hoy, el bate estaba roto. En cierto modo me hace saber que todavía no estoy ahí, que todavía tengo que seguir adelante. Así que éste es un buen ejemplo de ello”.

Latest update on Ichiro’s statue… pic.twitter.com/olNRLo3BkV — Daniel Kramer (@DKramer_) April 10, 2026

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.