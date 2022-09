El presunto nombramiento de Yadier Molina como dirigente del equipo de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de Béisbol estaba supuesto a realizarse, según lo había anticipado la Federación de Béisbol desde hace unas semanas, mañana jueves, 15 de septiembre en Arena Medalla en el Distrito T-Mobile.

En la fecha el organismo incluso estaba deseoso de poder presentar también un nuevo gerente general y al resto del elenco de entrenadores que formarán parte del staff del Team Rubio.

Sin embargo, en la temprana tarde de hoy miércoles, la Federación de Béisbol anunció la posposición hasta nuevo aviso de la actividad. La razón ofrecida para esta decisión es que el organismo aún está a la espera de la confirmación por parte de Major League Baseball del elenco de entrenadores elegidos por la organización.

¿Significa esto que MLB está debatiendo los nombres sometidos? ¿Tendrá todo esto algo que ver con el escándalo que se ha formado en Puerto Rico en los pasados días desde renuncia de Eduardo Pérez al puesto de gerente general y las expresiones que hiciera el presidente federativo Dr. José Quiles Rosa en contra de cuatro periodistas de El Nuevo Día durante una transmisión radial el pasado sábado?

Pues sepa que no. MLB no ha rechazado al momento ninguno de los nombres sometidos por la Federación de Béisbol y mucho menos ha metido sus manos para ordenar el caos de la Federación.

Lo que sí ha sucedido es que la confirmación de los nombres que sometió Puerto Rico no es una de un día para otro. Por lo tanto, si los nombres que Quiles Rosa sometió fueron enviados a principios de esta semana, éstos aún deben estar en un largo proceso de evaluación y por lo tanto no surgió así un permiso para que se revelara el anuncio el jueves.

Primera Hora conversó sobre este tema con un ejecutivo de Major League Baseball quien explicó cómo funciona el proceso. El hombre con plena experiencia del Clásico Mundial de Béisbol y quien ha trabajado durante más de una década con los eventos que MLB ha celebrado en Puerto Rico destacó que un nombramiento debe pasar por un extenso proceso para su aprobación, el que incluso puede incluir una evaluación de verificación de antecedentes.

“No es un asunto que llega el nombre y se le da el sí al instante. Como estamos hablando de jugadores o entrenadores que pertenecen a organizaciones hay que hablar con sus equipos, con sus agentes, con los propios jugadores, la Asociación de Jugadores. Y pudiera darse el caso incluso que alguna persona sea sometida a un ‘background check’”, dijo el ejecutivo.

El ejecutivo incluso precisó que los nombres no pasan a ser examinados hasta tanto su Federación no somete su nombre. Esto quiere decir que aunque un jugador haya lanzado un mensaje por Twitter que está comprometido a jugar por su país, su elegibilidad aún no ha sido aprobada hasta que cumpla el proceso explicado.

“Hasta que un nombre no sea anunciado de manera oficial por el WBC (las siglas del Clásico Mundial de Béisbol), no hay certeza de si puede o no jugar”, destacó el entrevistado.

Los factores para un rechazo de participación pueden ser amplios. Los equipos tienen la potestad de negar participación a jugadores que hayan estado seriamente o consistentemente lesionados.

También pueden haber negaciones a jugadores cuyos contratos no logran ser asegurados o los costos para asegurarlos son demasiados altos.

“Eso sucede mayormente con lanzadores. Sus contratos son los más difíciles de garantizar”, observó en referencia a poder comprar un seguro que salvaguarde los contratos que tienen los jugadores y que igualmente protejan a sus organizaciones ligamayorista en caso que un pelotero sufra una lesión durante el Clásico Mundial de Béisbol.

Así entonces, la posposición anunciada surgió porque los nombres sometidos tal vez fueron sometidos muy tarde para que estuvieran a tiempo para el jueves, o surgieron cambios al listado que tal vez se había sometido previamente. En ese caso solo Pérez podría destacar si sometió una lista previamente y sufrió cambios, o si a la larga las diferencias suyas con el presidente de la Federación crearon un atraso al sometimiento de la lista.