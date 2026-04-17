El empresario e inversionista puertorriqueño José E. Feliciano ha sido recién reportado como la persona que podría cerrar en cualquier momento la compraventa de los Padres de San Diego en las Grandes Ligas.

Según los informes, Feliciano estaría pagando una cifra récord para la comprar de una novena de las Mayores con un pago de $3,900 millones.

¿Pero quién es José E. Feliciano?

Lo primero que debe saber es que no debe confundirlo con ninguno de las emblemáticas figuras de la música boricua, el fenecido José “Cheo” Feliciano ni el guitarrista no vidente José Feliciano.

José E. Feliciano es, según varias páginas en internet, un empresario e inversionista puertorriqueño nacido en Bayamón, reconocido como cofundador y socio gerente de la firma de capital privado Clearlake Capital, una de las más influyentes en el sector a nivel global.

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Feliciano creció en Puerto Rico antes de trasladarse a Estados Unidos para cursar estudios en la Universidad de Princeton, donde obtuvo un grado en ingeniería mecánica y aeroespacial, y posteriormente completó un MBA en Universidad de Stanford.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una fuerte presencia en el mundo financiero estadounidense, liderando inversiones en sectores como tecnología, industria y consumo. Su firma administra decenas de miles de millones de dólares en activos y ha participado en adquisiciones de alto perfil, incluyendo el club inglés Chelsea FC.

Aunque reside en California, Feliciano mantiene un vínculo constante con Puerto Rico desde una perspectiva de identidad y proyección. Es uno de los pocos multimillonarios nacidos en la isla que ha alcanzado visibilidad en el competitivo mundo del capital privado global, lo que lo posiciona como referente del talento boricua en las finanzas internacionales.

Además, junto a su esposa Kwanza Jones, impulsa iniciativas filantrópicas a través de su organización enfocadas en educación, emprendimiento e impacto social, algunas de ellas con alcance hacia comunidades latinas, incluida la puertorriqueña.

En 2017, Clearlake Capital y la Iniciativa Supercargada Kwanza Jones y José E. Feliciano se comprometieron a igualar las donaciones hasta $500,000 para el socorro por desastre en Puerto Rico tras el huracán María.

Su perfil combina origen isleño, formación académica de élite y liderazgo empresarial, en un momento en que su nombre cobra relevancia por potenciales inversiones en franquicias deportivas de gran escala.