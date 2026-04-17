La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) ha dado a conocer en la mañana de hoy viernes que la comunidad deportiva colegial de Puerto Rico está inmersa en un sentimiento de duelo tras la repentina muerte del estudiante-atleta Alex Joel Román Dorta.

Román Dorta, un jugador de voleibol de cancha y playa, era un estudiante atleta activo con la Universidad de Puerto Rico de Arecibo. El joven cursaba su último semestre en el bachillerato en Educación Física a nivel elemental. Según se informó, falleció tras sufrir un accidente en horas de la madrugada en la carretera PR-2, en Hatillo.

“El fallecimiento de Alex Joel Román Dorta enluta a la familia de la LAI. Nos unimos al dolor de sus seres queridos y del Departamento Atlético de la UPR de Arecibo por la partida del jugador de voleibol de playa y de cancha, a días de iniciar el Festival Deportivo. Que haya consuelo y paz para todos”, expresó el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, en declaraciones escritas.

Román Dorta, de 23 años, estaba clasificado para competir el viernes 24 de abril en las preliminares del torneo de voleibol de playa del Festival Deportivo, que se celebrará en el Litoral “Shorty” Castro de Mayagüez.

En su memoria, la LAI anunció que se guardará un minuto de silencio en los eventos oficiales del festival.