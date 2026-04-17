Los Warriors de Golden State han pasado el último mes resignados a su destino. Incluso antes de quedar encuadrados en el torneo de repesca, sabían que se dirigían allí y que tendrían que ganar dos partidos para hacerse con una improbable plaza en los playoffs.

Así que se prepararon para una temporada de dos partidos.

Y la misión, a sus ojos, está a medias.

Los Warriors, junto con Charlotte, Orlando y Phoenix, se enfrentarán el viernes a dos equipos que se juegan el pase a los playoffs.

Charlotte visita a Orlando, Golden State a Phoenix. El primer partido, en Detroit en el Este y en Oklahoma City en el Oeste, espera a los ganadores de la noche del viernes.

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Golden State will face Phoenix on Friday for the West 8-seed 🔥 pic.twitter.com/UAFMOiaUAc — NBA (@NBA) April 16, 2026

“Esto es literalmente todo”, dijo el entrenador de los Magic, Jamahl Mosley. “Esto es todo”.

Golden State utilizó una racha de 41-23 en los últimos 9:49 para cerrar una remontada en la carretera sobre Los Angeles Clippers, convirtiendo un déficit de 13 puntos en una victoria por 126-121 y manteniendo viva su temporada. Los Warriors anotaron seis triples más que los Clippers en ese tramo decisivo, y esos 18 puntos fueron exactamente la diferencia en el tramo final del partido.

“Fue divertido”, dijo el escolta de los Warriors Stephen Curry. “Para eso es para lo que vives, justo ahí”.

Charlotte -con una victoria sobre Miami, en la que la falta flagrante no señalada de LaMelo Ball sobre Bam Adebayo acaparó casi toda la atención- ganó su pase al viernes, al igual que los Warriors. Los Magic perdieron en Filadelfia, dando a los 76ers el séptimo puesto del Este y un enfrentamiento con Boston. Y Phoenix perdió en casa ante Portland, lo que da a los Trail Blazers el número 7 del Oeste y un enfrentamiento con San Antonio.

Las temporadas están en juego. Miami y los Clippers ya han perdido partidos eliminatorios, y dos equipos más se unirán a ellos en el modo fuera de temporada el viernes por la noche.

“Tenemos que estar preparados”, dijo el alero de los Magic Paolo Banchero. “Tengo que estar preparados”.

Representaciones anteriores

Es la primera vez que Phoenix participa en este torneo. Los otros tres equipos restantes ya han participado al menos una vez.

Golden State se clasifica por cuarta vez, Charlotte por tercera y Orlando por segunda. (Philadelphia y Portland, que ya han avanzado, estaban en la repesca por segunda vez en sus historias).

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Golden State lleva 2-3 en partidos de desempate. Orlando lleva 1-1, Charlotte 1-2 y Phoenix 0-1.

Charlotte en Orlando, viernes, 7:30 p.m. (Prime Video)

Serie de la temporada: Charlotte, 3-1.

Línea de apuestas: Charlotte por 3.5.

En juego: El ganador se enfrentará al número 1, Detroit, en los cuartos de final de la Conferencia Este, a partir del domingo. El perdedor queda fuera de los playoffs.

Perspectivas: Aquí hay mucho que desentrañar. LaMelo Ball viene de un partido en el que hizo el tiro ganador, se cargó a Bam Adebayo y un día después la liga le comunicó que debería haber sido expulsado del encuentro. Orlando perdió los tres últimos encuentros entre ambos equipos por un total combinado de 61 puntos y ha sido, por decirlo amablemente, errático durante toda la temporada. Charlotte ganó los dos primeros partidos en Orlando esta temporada; ningún equipo ha quedado 3-0 o mejor en la carretera contra los Magic -excluyendo el año de la burbuja- en una temporada desde Detroit en 2006-07. Miles Bridges, de Charlotte, ha jugado más partidos de temporada regular (501) que cualquier otro jugador en activo que no haya participado en los playoffs. Podría poner fin a esa racha el viernes.

Golden State en Phoenix, viernes, 10:00 p.m. (Prime Video)

Serie de la temporada: Golden State, 3-1.

Línea de apuestas: Phoenix por 2.5.

En juego: El ganador se enfrentará al número 1, Oklahoma City, en los cuartos de final de la Conferencia Oeste, a partir del domingo. El perdedor queda fuera de los playoffs.

Perspectivas: Golden State ganó el primer encuentro por 11 puntos, un partido en el que Phoenix perdía por 25, pero tenía el balón con la oportunidad de convertirlo en un partido de dos posesiones a falta de tres minutos. Los otros partidos se decidieron por uno, tres y cuatro puntos. Los Warriors llegan con la sensación de que no tienen nada que perder, y con razón: estuvieron plagados de lesiones todo el año, acabaron 37-45 y dejaron claro durante el último mes que se estaban preparando para una inevitable participación en el torneo. Phoenix echó por tierra la mayoría de las expectativas de la pretemporada al ganar 45 partidos, pero ahora tiene que vencer al mejor tirador de la historia, Stephen Curry, para evitar convertirse en el primer equipo que queda 0-2 en casa en una eliminatoria.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.