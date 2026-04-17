Las Leonas de Ponce consiguieron el jueves una contundente victoria en el mínimo de tres parciales ante las Criollas de Caguas en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens para empatar 2-2 la semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Ponce se agenció el triunfo con marcadores de 25-21, 25-13 y 25-20, un resultado completamente distinto al del tercer juego de esta serie contra Caguas. El quinto partido será este viernes, a las 8:20 p.m., en el Coliseo Roger Mendoza.

Sherridan Atkinson fue la líder ofensiva de las Leonas con 22 puntos. Le siguieron Claire Chaussee con 17 unidades y Nataly García con 11. Por las Criollas, las mejores fueron Génesis Collazo con 13 tantos, Temi Thoma Ailara con 11 y Jenaisya Moore con 10.

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Ponce superó a Caguas en todas las facetas del juego: 44-35 en ataques, 9-5 en bloqueos, 8-2 en servicios directos, 61-51 en defensas, 31-25 en pases y 14-6 en asistencias.

Las Leonas habían perdido el partido anterior tras dejar escapar una ventaja de 18-11 en el primer set y perder los siguientes dos ampliamente. Esta noche, el libreto se invirtió: fueron las Criollas quienes no pudieron sostener su liderato inicial y terminaron cediendo el parcial y los dos siguientes.

Caguas dominaba el primer parcial, 16-11, después de un ataque de Moore por la zona cuatro, que rompió un triple bloqueo de Ponce. Tras la pausa, las felinas reaccionaron con un avance de 7-2, que culminó con un ataque positivo de Atkinson por el mismo secto para igualar el set 18-18.

Hubo otro empate a 19-19, pero desde ese punto las ponceñas tomaron control definitivo para cerrar el set. Las Leonas alcanzaron el punto de set 24-21 con un triple bloqueo sobre Moore y lo cerraron en la jugada siguiente con un ataque efectivo de Atkinson desde la zona dos hacia la uno de las Criollas. Los siguientes parciales transcurrieron sin mayores complicaciones para Ponce.