Cleveland. El zurdo novato Parker Messick estuvo a tres outs de poner fin a la sequía de 45 años de Cleveland sin un no-hitter.

En cambio, se convirtió en el segundo lanzador de los Guardianes en ocho meses que se quedaba corto en la novena entrada.

“Lo hice lo mejor que pude. Tal vez la próxima vez”, dijo Messick después de la victoria de Cleveland por 4-2 sobre los Orioles de Baltimore el jueves por la noche.

Leody Taveras inició la novena con un tiro a tierra que eludió al segunda base Juan Brito y entró al jardín derecho para un sencillo que rompió el intento de Messick de no-hit.

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If the second baseman was playing where a second baseman should play then Parker Messick would’ve thrown a no-hitter… pic.twitter.com/RsaZcuZNWV — Jordan Moore (@iJordanMoore) April 17, 2026

Cleveland sigue siendo la franquicia de las Grandes Ligas con mayor intervalo entre juegos sin hit. El más reciente fue el juego perfecto de Len Barker el 15 de mayo de 1981, contra los Toronto Blue Jays.

Hasta ese momento, Messick sólo se había enfrentado a un bateador por encima del mínimo y había silenciado a una alineación de Baltimore que llegó al partido tercera en la Liga Americana en porcentaje de bases (.334).

Blaze Alexander le siguió con un sencillo al centro que puso fin a la noche de Messick. Messick, de 25 años, fue retirado en medio de una gran ovación del público de 14,748 espectadores.

“Lo que hemos visto esta noche ha sido muy especial. Es una alineación increíblemente talentosa contra la que llevó un no-hitter a la novena y siguió atacando”, dijo Stephen Vogt, entrenador de los Guardianes. “Él y (el receptor Austin) Hedges estuvieron magníficos con su secuencia. Con ese arsenal, fue un partido precioso”.

Fue la primera vez en 11 salidas que Messick superó las siete entradas. Fue elegido en el puesto 54 del draft amateur de 2022 por Florida State e hizo su debut en las grandes ligas el año pasado.

Messick realizó 112 lanzamientos, 78 de ellos de strike. El 69,6% de ponches fue el tercero más alto de su carrera. Caminó dos e igualó la mejor marca de su carrera con nueve ponches. Se le imputaron dos carreras en más de ocho entradas.

Messick se adelantó pronto a los bateadores con 21 strikes en el primer lanzamiento a los 27 bateadores a los que se enfrentó. Los 18 swings y misses también empató un máximo de carrera.

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Del repertorio de seis lanzamientos de Messick, el más eficaz fue el cambio. Lo lanzó 29 veces y consiguió 22 strikes, incluidos nueve whiffs. Su lanzamiento más utilizado fue su bola rápida de cuatro costuras, que lanzó 43 veces.

“Sé que lo estaban buscando. Es sólo, la parte inferior cae fuera de él cuando tienes movimiento tardío como ese, especialmente cuando lo has configurado con otros lanzamientos, los calentadores y las bolas curvas y cortadores - tienes que tomar un swing outlier a él “, dijo Hedges del cambio. “Se notaba que lo intentaban, pero es un lanzamiento muy bueno”.

El sinker fue el tercer lanzamiento más frecuente de Messick en sus tres primeras salidas esta temporada, pero sólo lo lanzó dos veces contra los Orioles.

Hedges dijo que tuvo la sensación de que podría ser una noche especial cuando el jardinero central Steven Kwan atrapó el fly profundo de Taylor Ward en la pared para terminar la tercera entrada. José Ramírez, que había hecho un jonrón de dos carreras en la primera, hizo una buena parada en un grounder de Coby Mayo en el hoyo de la tercera para terminar la quinta.

“El público hizo mucho ruido y es una sensación increíble cuando todo el mundo participa. Realmente estaba tratando de bloquear en cada lanzamiento”, dijo Messick. “Más o menos a partir de la sexta entrada, recé entre casi todas las entradas y sólo me decía a mí mismo que ejecutara”.

Baltimore evitó una blanqueada cuando el fly de sacrificio de Gunnar Henderson contra el cerrador Cade Smith llevó a Taveras. Pete Alonso bateó un doblete RBI antes de que Smith retirara a los dos últimos bateadores con corredores en segunda y tercera para su cuarto salvamento.

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“Los chicos estuvieron muy metidos en el partido. Una vez que Leody recibió ese golpe, lo equiparo a un francotirador en la NBA, donde solo se necesita que uno entre para que todo cambie”, dijo el gerente de primer año de los Orioles, Craig Albernaz, quien fue entrenador de banca de Cleveland en 2024 y gerente asociado la temporada pasada. “Messick estaba encendido. Tenía todos sus lanzamientos marcados en la zona de strike. Hizo un gran trabajo cambiando velocidades en todos los conteos, (obteniendo) contacto débil. Él estaba en esta noche “.

Fue la cuarta vez desde la gema de Barker que un solo lanzador de Cleveland llevaba un no-hitter a la novena. John Farrell estuvo ocho entradas el 4 de mayo de 1989, contra Kansas City antes de que Kevin Seitzer lo rompiera con un sencillo después de que Willie Wilson llegara por error.

Carlos Carrasco estuvo 8 2/3 entradas contra Tampa Bay el 1 de julio de 2015, y Gavin Williams tuvo un no-hitter durante 8 1/3 entradas la temporada pasada el 6 de agosto contra los Mets de Nueva York.

Carrasco se quedó a un strike del no-hitter cuando el jardinero izquierdo de los Rays Joey Butler lanzó un slider en una cuenta de 0-2 que eludió el guante del segunda base de Cleveland Jason Kipnis.

Juan Soto rompió el intento de no-hit de Williams con un jonrón al centro.

Messick es uno de los cinco lanzadores de la Liga Americana con al menos tres victorias. Mejoró a 3-0 esta temporada y es tercero en la AL con un 1.05 ERA.

“Quiero decir que (apesta), pero es béisbol. Tendré muchos años más para lanzar un partido de béisbol, así que podría volver a ocurrir”, dijo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.