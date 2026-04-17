La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) vivió una jornada de contrastes en sus semifinales de baloncesto, con drama en la rama masculina y definición parcial en la femenina, de cara a la antesala de la fase final del campeonato.

En la rama masculina, ambas series se extendieron a un decisivo tercer partido tras dividir honores. Los campeones defensores, Halcones de la Universidad Central de Bayamón (UCB) defendieron su casa con una ajustada victoria 76-75 sobre los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), forzando la serie a un juego decisivo.

Jay Santiago lideró a la UCB con 27 puntos, seguido de Fernando Osorio con 19 y Alejandro Vega con 16. Por la UAGM, Ángel Pérez anotó 19, Gregory Limage sumó 18 y Eiram Cuevas agregó 12. El primer encuentro había sido para los Taínos, 65-49.

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Mientras, los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) respondieron como visitantes al vencer 80-67 a los Tigres de la Universidad Interamericana (UIPR) en Hormigueros. Omat Negrón encabezó la ofensiva con 24 puntos, acompañado por Keven Adorno con 20, y Adrián Negrón y Diego Rodríguez con 11 cada uno. Bradley Padilla Camacho (16) y Geryad Rosario (14) lideraron a la UIPR, que había ganado el primer juego 79-75.

Ambas series se definirán este lunes, con partidos decisivos en los recintos de la UAGM y la USC.

Las Vaqueras esperan por su rival de la final

En la rama femenina, las campeonas defensoras Vaqueras de la UPR de Bayamón aseguraron su pase a la final con una dominante victoria 91-55 sobre las Tigresas de la UIPR, cerrando la serie con autoridad.

Franchesca Torres y Arianis Rivera Martínez anotaron 20 puntos cada una, mientras Abeliz Rodríguez añadió 17, liderando una ofensiva que produjo 56 puntos en la pintura. Por la UIPR, Carolyna Claseen González destacó con 20 unidades.

Las Vaqueras repetirán en la final. ( camara en mano )

En la otra semifinal, las Taínas de la UAGM forzaron un partido decisivo al derrotar 63-60 a las subcampeonas Juanas de la UPR de Mayagüez. Yeikamarie Jiménez comandó con 27 puntos y Lyann López Rosado aportó 12. Por Mayagüez, Paola Hernández (18) y Valeria González (16) encabezaron cuatro jugadoras en doble dígito.

El duelo decisivo entre UAGM y UPR de Mayagüez se jugará este lunes en Gurabo.

Las finales de ambas ramas están programadas del 25 al 28 de abril en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez.