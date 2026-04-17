La familia del fallecido propietario de los Padres de San Diego, Peter Seidler, está cerca de vender el equipo, dijo el viernes a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato porque los Padres no están comentando públicamente sobre el proceso.

The Wall Street Journal informó por primera vez del inminente acuerdo con el multimillonario de capital privado José E. Feliciano y su esposa, Kwanza Jones. Se espera que el equipo se venda por 3,900 millones de dólares en un acuerdo récord para un equipo de las Grandes Ligas de béisbol, superando fácilmente los aproximadamente 2,400 millones pagados por Steven Cohen por los Mets de Nueva York en 2020.

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A group led by Chelsea co-owner José E. Feliciano and his wife, Kwanza Jones are nearing a deal to buy the Padres for a record-breaking $3.9 Billion pic.twitter.com/R2Wr5DavT9 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 17, 2026

Feliciano, de 53 años y nacido en Puerto Rico, es cofundador y socio director de Clearlake Capital, una firma de capital privado con sede en Santa Mónica, California. La empresa formó parte de un grupo inversor que compró el club de la Premier League Chelsea en 2022, y Todd Boehly, propietario minoritario de Los Angeles Dodgers, se convirtió en presidente de los Blues.

La familia de Seidler comenzó a explorar una venta de los Padres el pasado noviembre, dos años después de la muerte del popular Peter Seidler. Su hermano, John Seidler, ha sido presidente de los Padres desde entonces.

.@jareddiamond joined @BenAndWoods to detail his reporting on the potential sale of the Padres and what he knows about the reported new owners Jose E. Feliciano and Kwanza Jones: pic.twitter.com/1VzhWv4qkE — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) April 17, 2026

Peter Seidler formó parte de un grupo que compró los Padres en 2012, y se convirtió en el propietario principal del equipo en 2020. Entusiasmó a los aficionados al béisbol de San Diego con su afán de gasto libre para ganar la primera Serie Mundial de los Padres, y el gerente general A.J. Preller construyó una serie de equipos emocionantes que han llegado a los playoffs de la MLB en cuatro de las últimas seis temporadas, algo inédito en la historia del equipo.

El posible precio de venta de los Padres refleja su valor como única franquicia de San Diego en las cuatro grandes ligas deportivas tradicionales de Norteamérica, lo que se traduce en una apasionada afición en su atractiva sede del céntrico Petco Park. El equipo ha batido récords de asistencia en cada una de las tres últimas temporadas, coronados la temporada pasada con la friolera de 3.437.201 espectadores, la segunda mayor cifra de las Grandes Ligas por detrás de los Dodgers, que juegan en su estadio mucho más grande de Chavez Ravine.

Feliciano nació y creció en Puerto Rico antes de estudiar en Princeton y Stanford. Fue cofundador de Clearlake Capital hace dos décadas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.