A menos de una semana de convertirse en el sexto puertorriqueño exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, Carlos Beltrán confesó que, además de la emoción que le genera el momento, también ha vivido días de tensión mientras preparaba el discurso que ofrecerá el domingo en Cooperstown, Nueva York.

La ceremonia iniciará a la 1:30 p.m. (hora de Puerto Rico).

El manatieño, de 49 años, admitió que el deseo de no dejar fuera a ninguna de las personas que marcaron su carrera de dos décadas en las Grandes Ligas, le causa cierto estrés.

“Estoy bien contento, pero no hay duda de que hace como un par de semanas atrás estaba un poco estrésico porque cuando estaba escribiendo lo que quiero decir, hay veces que empiezas a escribir y cuando escribes sientes que se te quedó algo u alguien. Estaba ya como que medio desesperándome, pero siento ya que estoy más set en ese aspecto", compartió Beltrán a preguntas de Primera Hora en medio de una videollamada con medios locales e internacionales.

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Carlos Beltrán con el uniforme de los Mets de Nueva York.

Beltrán reconoció que condensar una trayectoria de 20 temporadas en las Mayores en un discurso de unos 15 minutos ha sido una tarea más complicada de lo que imaginó.

“Quiero disfrutar el momento. Quiero estar bien presente. Quiero darle gracias a todas las personas que han influido en mi vida como jugador y quiero reconocer todas las cosas que he vivido, y probablemente usar un momento para inspirar a los jóvenes también de que hay que soñar, de que hay que creer en uno y un mensaje para Puerto Rico porque esta es mi tierra y yo la amo”, sostuvo.

“Entonces para mis padres que van a estar ahí, mis hermanos, mi esposa, mis hijos... Son tantas cosas Uno trata de resumir mi carrera en un speech de qué sé yo, 15 minutos. Tú dices, ‘guau, ¿cómo hago esto?’ Pero espero en Dios poder hacer lo mejor posible para cumplir con todas las expectativas", continuó el boricua.

Beltrán fue elegido este año al recinto de los inmortales con el 84.2% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés), superando el 75% requerido para ingresar. Fue su cuarta aparición en la papeleta.

“Yo diría que cuando tienes que esperar por algo especial, por supuesto que tiene un significado aún mayor... No voy a decir que, si hubiera ocurrido en los primeros años, no habría sido feliz. Pero el hecho de que haya sucedido ahora también me hace muy feliz”, manifestó.

Carlos Beltrán y su familia posan frente al lugar donde se ubicará su placa en Cooperstown. (Carlos Pérez) ( Suministrada )

Broche de oro

La exaltación pondrá el broche de oro a una carrera en la que Beltrán utilizó siete uniformes, acumuló 2,725 imparables, 435 cuadrangulares, 1,587 carreras impulsadas, 312 bases robadas y nueve convocatorias al Juego de Estrellas, además de conquistar tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata.

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El líder histórico entre los peloteros puertorriqueños en remolcadas y anotadas resaltó el orgullo que representa para él ser de Puerto Rico y seguir sumando nombres al templo de los inmortales. Se une a Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez.

“Yo estoy feliz porque somos una de esas islas del Caribe y poder ver cómo, a través del esfuerzo, nos hemos dejado sentir con los años. Cuando uno conoce la historia de Cooperstown, lo que significa Major League Baseball y todos los jugadores que han pasado por las Grandes Ligas, no todo el mundo puede llegar a ese momento. Que un puertorriqueño llegue allí...”, dijo.

El puertorriqueño compartirá la Clase 2026 con el curazoleño Andruw Jones, quien recibió el 78.4% de los votos, y con Jeff Kent, seleccionado el pasado diciembre por el Comité de la Era Contemporánea.

“Me siento inmensamente bendecido por la oportunidad de entrar junto a Andruw. Quiero mucho a Andruw. Él y yo tenemos muchas cosas en común. Nacimos el mismo año. Jugamos durante mucho tiempo en la misma división. Competimos muchas veces. Me encantó esa rivalidad porque él me hizo mejor jugador. Así que estoy feliz de ir con él. Siento que voy junto a un hermano”, comentó Beltrán

“También tuve la oportunidad de jugar un poco con Kent en los Astros cuando fui cambiado en 2004. Sé que es un gran competidor y que siempre jugó con mucha intensidad. Que los dos formemos parte de la misma clase me parece algo grandioso", añadió sobre el estadounidense.

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Carlos Beltrán y Andruw Jones se abrazan instantes después de vestir por primera vez con la camisa y gorra del equipo de exaltados al Salón de la Fama. (Edumil Ruiz Agency) ( Suministrada )

Invitados de lujos

Además de contar con la presencia de sus familiares, Beltrán mencionó que celebrará el momento junto a su compadre y exgrandesligas Carlos Delgado y varios excompañeros de los Mets, además de miembros del Salón de la Fama.

De acuerdo con el portal oficial del Salón de la Fama del Béisbol, la ceremonia de este año registrará un récord de asistencia de inmortales. Hasta el pasado viernes, 61 hall of famers, incluidos los integrantes de la Clase de 2026, habían confirmado su presencia en Cooperstown.

“Tengo muchas ganas de tomarme muchas fotos. Quiero estar caminando por todo Cooperstown abrazando a las leyendas, porque el hecho de que Dios me esté dando la oportunidad de pertenecer al mismo grupo, muy humildemente, a veces todavía no parece real”, comentó.

“Muchas de esas personas Dios me dio la oportunidad de conocerlas durante mi carrera. Me siento muy contento por eso. Siento que voy a ser un fanático estando rodeado de todas esas leyendas. Porque, al final del día, fueron personas que jugaron en una época muy diferente a la mía. Pero, de una forma u otra, ellos también abrieron el camino para que nosotros pudiéramos vivir el béisbol que conocemos hoy”, concluyó el otora jardinero.