Santo Domingo. En lo menos que pensó el dirigente de Puerto Rico, Ramón Vázquez, antes de llegar a esta ciudad fue en que a la conclusión de la cuarta jornada de esta Serie del Caribe estaría hablando de una eliminación sin victorias en cuatro compromisos.

“Definitivamente, nunca lo pensé”, reaccionó Vázquez. “Es bien frustrante”.

Los Criollos de Caguas quedaron el lunes sin opciones de avanzar a las semifinales, al caer 5-0 ante los Charros de Jalisco de México, repitiendo la historia de los primeros tres desafíos al fallar en la ofensiva. Es la primera representación boricua que fracasa en adelantar a la siguiente etapa del torneo desde 2019, cuando los Cangrejeros de Santurce jugaron para récord de 0-4 en Panamá.

PUBLICIDAD

Tuvimos las oportunidades de hacer carreras, pero el batazo grande nunca llegó. Es bien frustrante porque ofensivamente no hemos sido el equipo que sabemos que somos - Ramón Vázquez

Caguas venía de lograr el subcampeonato en la pasada edición en México. Mañana, martes, finaliza su participación ante Colombia a las 10:30 a.m.

La ofensiva del conjunto nunca estuvo presente en el torneo. Y así los números lo confirman: promedio de bateo de .171 con un porcentaje en base de .261 y un slugging de .220. Pero el número más significativo es que apenas batearon de 29-3 con corredores en posición de anotar. En el revés ante México se fueron de 9-1 en las primeras cinco entradas y dejaron siete corredores en base. En total han dejado 28 hombres en base.

Jugadores de Puerto Rico observan con frustración las últimas jugadas del partido del lunes en el que salieron una vez más derrotados en esta Serie del Caribe. ( Xavier J. Araujo )

Como jugador y dirigente, Vázquez no ha visto muchas demostraciones de esta magnitud en una serie corta.

“No pienso que haya sido de esta manera”, dijo. “Tuvimos las oportunidades de hacer carreras, pero el batazo grande nunca llegó. Es bien frustrante porque ofensivamente no hemos sido el equipo que sabemos que somos. En series así no puedes darte el lujo de tener un ‘slump’ y esta vez nos tocó. Me tocó eliminarme esta vez”, prosiguió Vázquez.

Jugadores de Puerto Rico se despiden de los fanáticos tras sucumbir ante México y quedar eliminados en la Serie del Caribe. ( Xavier J. Araujo )

Vázquez hizo cambios en la alineación para el juego ante México, pero al final no hubo el resultado esperado.

“La ofensiva no ha fluido en absoluto. Tuvimos nuestras oportunidades, pero nunca pudimos dar esos batazos grandes. Pienso que los muchachos trataron de hacer demás en momentos claves”, dijo Vázquez.

Mientras, el jardinero Johneshwy Vargas comentó que “es frustrante porque podíamos haberlo hecho mejor. Nos queda un juego y tenemos que salir con orgullo a ganarlo”.

Y Vázquez también espera salir del torneo con al menos una victoria. “Nadie quiere irse con 0-5″, dijo el dirigente de los Criollos.