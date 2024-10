Ramón Vázquez está paciente en el plato. Pero a quien no le gusta una recta por el medio.

El cidreño y coach del banco de los Red Sox de Boston está concentrado con su trabajo al lado del piloto de dicho equipo, el cagüeño Alex Cora, posición que ha ocupado por las pasadas dos temporadas.

Pero si es llamado a dirigir, aceptará la opción, como la han aceptado recientemente otros dirigentes debutantes.

“Definitivamente, me gustaría”, dijo el actual dirigente de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Pero no estoy pensando en si me van a dar una oportunidad. Estoy en una buena posición con alguien a quien aprecio mucho”, dijo Vázquez en referencia a Cora. “Estoy haciendo mi trabajo todos los días y ver si en el futuro se da esa oportunidad. No he tenido una entrevista para dirigir o para algo por el estilo. Sigo trabajando con lo que tengo al frente de mí y, si se da, me encantaría”, agregó el coach de banco de los Red Sox.

“He visto dirigentes que han entrado en los últimos dos años y pienso que tengo más experiencia que ellos. Así que seguiré trabajando, esperando una oportunidad”, agregó quien ha sido dirigente en ligas menores, en la LBPRC y quien ha estado ocho temporadas en los Red Sox en distintas funciones.

Ramón Vázquez, aquí aparece hablando con la prensa sobre la temporada que se avecina de la LBPRC en la que dirigirá a los Criollos de Caguas. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Vázquez mencionó entre los dirigentes contratados con menos experiencia al mánager de los Guardians de Cleveland, Steven Vogt, quien fue jugador hasta el 2022. De 39 años, Vogt fue coach de bullpen de los Mariners de Seattle en el 2023 antes de ser nombrado en Cleveland.

La mención de Vázquez sobre Vogt no fue en crítica, sino de buen augurio. “Mira la oportunidad que le dieron a Steven Vogt en Cleveland y mira lo bien que lo hizo”, abundó.

Vázquez se pronunció listo para la llamada.

“Sí. Entiendo que sí estoy listo”, afirmó. “Las organizaciones tienen diferentes pensamientos, creen en diferentes cosas. Pero uno siempre va a decir lo que uno siente. Bajo las experiencia de uno, uno piensa ‘esto lo que necesito y esto es lo que lleva el éxito’. También se escucha la parte de la organizaciones. Esa combinación es importante para tener un equipo ganador”, balanceó.

“Cada organización es diferente y entiendo que estoy preparado”, reafirmó.

Puerto Rico tiene dos dirigentes actualmente en las Grandes Ligas. Además de Cora también está Josué Espada con los Astros de Houston.

El pionero lo fue Edwin Rodríguez en el 2010 con los Marlins de Florida, seguido por Dave Martínez en el 2018 con los Nationals de Washington y Charlie Montoyo en el 2019 con los Blue Jays de Toronto.

Con Vázquez, la LBPRC tendrá activo de dirigentes a dos coaches de banco de las Grandes Ligas, siendo el otro el venezolano Omar López, quien hace esa función con los Astros y quien dirigirá a los Cangrejeros de Santurce en la cercana temporada.

Vázquez ha sido campeón como dirigente con los Cangrejeros y con los Criollos.