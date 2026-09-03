La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer este jueves los nueve ganadores de los Guantes de Oro Rawlings correspondientes a la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Este prestigioso premio ha sido otorgado de manera ininterrumpida por Rawlings y la FBPR desde 1990, reconociendo a los jugadores más destacados defensivamente en cada posición.

El líder de la lista de este año es encabezada por el lanzador de los Cocoteros de Loíza, Raúl Rivera; el tercera base de los Poetas de Juana Díaz, Carlos Rodríguez y el campocorto de los Artesanos de Las Piedras, Jomar San Inocencio, quienes obtuvieron su tercer galardón defensivo.

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Rivera fue ganador en 2019 y 2023, Rodríguez en 2021 y 2022, mientras San Inocencio en 2019 y 2021.

Lograron su segundo guante de oro el segunda base de los Mulos de Juncos, Amauri Rodríguez y el jardinero central de los Petroleros de Peñuelas, Alberto Sabater. Rodríguez lo obtuvo por primera vez en 2018 y Sabater en 2022.

El resto de los cuatro ganadores de la clase 2025 obtuvieron el premio defensivo por primera vez. El receptor ganador fue Johan Mojica, del Melao Melao de Vega Baja; el primera base Christian Rivera, de los Cocoteros de Loíza; el jardinero izquierdo Osvaldo Torres, de los Toritos de Cayey y el guardabosque derecho Carlos Vicente, de los Libertadores de Hormigueros.

La selección de los Guantes de Oro 2026 se basó en las estadísticas recopiladas durante la temporada regular, bajo la supervisión de los anotadores oficiales de la FBPR.