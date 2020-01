El beisbolista boricua Yadier Molina está listo para manifestarse en el Viejo San Juan y reclamar la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por el manejo de los suministros durante la emergencia de los terremotos.

La marcha –que también fue convocada por el artista René Pérez, el movimiento obrero, entre otros– comenzará en el Capitolio a las 5:00 de la tarde y caminarán hasta la calle bautizada como “Resistencia”, frente a La Fortaleza.

“Ready!! se acabó el abuso te guste o no!!! quien esta ready?”, escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue acompañado de una foto en la que se le ve en las escaleras de una residencia y con una camisa que lee: “Somos profesionales y calle a la vez”.

Este mensaje es alusivo a un fuerte intercambio de palabras que tuvo el receptor de los Cardenales de San Luis con el también presidente del Partido Nuevo Progresista.

Tiraera con Rivera Schatz

El pasado sábado –tras el escandaloso hallazgo de un almacén en Ponce repleto de suministros no distribuidos y que algunos datan desde el proceso de recuperación del huracán María, que dejó el saldo de 4,645 muertes– el pelotero utilizó sus redes para expresar su indignación.

Además, hizo fuertes comentarios en contra del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, quien hace unos días tildó de “brutos” a las personas que han pedido que las ayudas a los afectados de los terremotos no sean canalizadas a través del gobierno.

“Rivera schatz quienes son los “brutos” ahora!!! Que verguenza!! a que no das cara ahora! vamos a ver quien hace mas ustedes como gobierno o nosotros como pueblo !!! ya veran pronto te vas tu tambn charlatan !! ya el pueblo se canso”, escribió el pasado 18 de enero con una foto del presidente del Senado.

La controversia no quedó ahí, pues como acostumbra el líder de la Palma, reaccionó a través de sus habituales mensajes por su página de Facebook.

“No permitas que te agiten o te desinformen los que tienen otras agendas. ¡Entérate bien de los hechos para que de verdad estés “a la clara”! Mejor CONVOCA para AYUDAR a los damnificados, eso es de CAMPEONES y luego vota como quieras. ¡Esa es la democracia! Créeme... Todos estamos “ready” y sin miedo TRABAJANDO POR PUERTO RICO. ¡Tira pa’lante! ¡COMO LOS CAMPEONES!”, sostuvo el político.

Molina no se quedó callado y le volvió a responder tildándolo de “charlatán”.

“Yo, mi Familia y todo Puerto Rico estamos enterado de la verguenza q ustedes son para nosotros y para el mundo entero! A mi no me tienes q responder .. responder al pueblo con hechos y no con tu labia boba y estupida ! Yo y mi fundacion hemos ayudado( mas de millones en ayudas) sin buscar ayuda de usted ni de su gobierno que lo que hace es esconder cosas ! eso si es ser Campeon,, [email protected] usted y sus mozalbetes q dan ayudas de embustes Charlatan! Y si vamos a votar por “democracia” o podemos sacarlo cuando queramos .. oiga charlantan “Creeme” que si decidimos sacarlos lo haremos ..Y si “Todos estamos”Ready” pero para sacarlos .. Ven Traime tus mozalbetes , para sacarlos tambien o lo que sea ,,,usted me entiendes... somos profesionales y calle a la ves !! Actua y trabaje ! ChArlatan !”, añadió el beisbolista.