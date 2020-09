CAGUAS — El día de Roberto Clemente que se celebrará este miércoles en las Grandes Ligas, no quedará esta vez confinado dentro de los muros de los estadios donde se juega béisbol a este nivel en Estados Unidos. Hasta en supermercados se le está rindiendo tributo al fenecido astro boricua que jugó por 18 temporadas con los Pirates de Pittsburgh.

Así como acaba de leer, el Supermercado Econo de la Avenida Rafael Cordero en Caguas, se unió hoy a la celebración en honor al eterno #21 de los Pirates, con una actividad en la que recibió en su establecimiento a dos estrellas pasadas del béisbol de las Mayores que en sus días jugaron inspirados por el legado de Clemente en los diamantes de Grandes Ligas.

PUBLICIDAD

El miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar, exintermedista que jugó 17 temporadas, y el otrora jardinero Juan “Igor” González, quien jugó el mismo tiempo en las Mayores, llegaron hasta el lugar y compartieron con ciudadanos cagüeños que hicieron un alto durante sus compras para interactuar con ambas luminarias.

La iniciativa de llevarlos fue del propietario del supermercado José Vega, quien además mandó a hacer camisetas con el nombre de la marca al frente y el número 21 en su dorsal, para que todos sus empleados las lucieran en el día de hoy.

En ese escenario festivo, pero no recogiendo roletas y haciendo swing con el bate, Alomar y González rindieron tributo con palabras de elogio a Clemente, al tiempo que hablaron del resurgir del movimiento “Retire 21” para que su número sea retirado de todas las Grandes Ligas, como ocurrió con el del primer negro en jugar en dicho béisbol, Jackie Robinson (#42).

“Siempre hay posibilidades. No está en las manos de nosotros, está en las manos de Major League Baseball. Seguir siendo una voz, y esperar a ver qué sucede”, dijo Alomar a preguntas de El Nuevo Día. “Vamos a abrazar y seguir amando a nuestro número 21, y no nos adelantemos en criticar por qué no se ha retirado el número 21, sino seguir llevando nuestra voz para que algún día eso suceda”.

Para Alomar y González, lo que sucederá este miércoles durante los partidos diurnos y luego en la noche cuando el eterno equipo de Clemente, los Pirates, reciban a los White Sox de Chicago en el PNC Park de Pittsburgh, es un claro avance en favor de la figura del legendario jugador boricua que falleció en un accidente de avión el 31 de diciembre de 1972, cuando la aeronave en que llevaba suministros para las víctimas del terremoto de Nicaragua, cayó al agua poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Isla Verde.

PUBLICIDAD

Roberto Alomar, miembro del Salón de la Fama, piensa que en lugar de criticar a Grandes Ligas, lo que debe hacerse es seguir llevando la voz para que se retire algún día el número de Roberto Clemente.

“Roberto para nosotros fue un héroe… para mí personalmente. Porque ídolo, solamente es Dios. Para mí Dios es nuestro ídolo. Pero Roberto fue un héroe, el que nos abrió puertas. Una persona humilde, que se dio a querer no solo en el juego de la pelota sino fuera del béisbol. Y para mí Roberto significa mucho y quiero seguirle sus pasos. Pero nunca va a haber otro Roberto Clemente. Solo podemos seguir sus pasos. Es lo que yo estoy tratando de lograr, ayudando a la juventud como también él lo hizo”, agregó Alomar, quien al igual que Clemente ganó dos títulos de campeón de la Serie Mundial, en su caso con los Blue Jays de Toronto, y conquistó la friolera de 10 Guantes de Oro como el mejor defensor de la segunda base en la Liga Americana, solo dos menos que Clemente.

Alomar, quien jugó de 1988 al 2004, fue exaltado al Salón de la Fama en 2011, convirtiéndose en el tercer boricua en dicho recinto, detrás de Clemente y de Orlando “Peruchín” Cepeda.

“Para MLB es un nombre gigante (el de Clemente). Un puertorriqueño que tiene un premio en las Grandes Ligas (con su nombre). Eso tenemos que admirarlo. Así que poco a poco estamos logrando lo que queremos, y algún día yo sé que se va a lograr”.

Igor, ganador en dos ocasiones (1996 y 1998) del premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana con el uniforme de los Rangers de Texas, fue más dramático al asegurar que en el día de hoy está cayendo un muro.

PUBLICIDAD

“Se cae una barrera hoy”, opinó González cuando se le preguntó si cree que el movimiento denominado “Retire 21” en honor a Clemente, cobró mayor fuerza. “Si ya le permitieron a su equipo (Pittsburgh), le permitieron a todos los latinos y a todos los puertorriqueños que están en Grandes Ligas usar el 21, pues entiendo que en un futuro no muy lejano se va a retirar el número. Fue el ícono latinoamericano, el que nos abrió puertas en grande a nivel del juego. Entiendo yo que sí, se lo merece”.

González, que jugó en las Mayores de 1989 a 2005, con sus primeras 11 temporadas para Texas, se siente satisfecho que la nueva cepa de jugadores boricuas deseen recordar el legado de Clemente un día como hoy.

“Con lo que está sucediendo hoy históricamente, le está enviando un mensaje al mundo beisbolero, que pronto el número 21 va a ser retirado. Porque lo de Jackie Robinson fue por la barrera del color, perfecto. Pero Roberto es aquel gran jugador que perdió su vida por ayudar a otros. Y fue, vuelvo y repito, el gran pelotero latinoamericano que abrió puertas en grande para que las generaciones venideras pudieran llegar a jugar al mejor béisbol del mundo”, dijo.

El legado de Roberto Clemente vivirá una eternidad. ¡Que viva ROBERTO CLEMENTE! #MLBPuertoRico #ClementeDay 🇵🇷💯 pic.twitter.com/QCIHyuOXL0 — MLB Puerto Rico (@MLBPuertoRico) September 9, 2020

“Yo no estoy ahí, pero si hubiera estado ahí, estaría más contento que un nene cuando le dan un juguete. Oye, porque es un orgullo llevar el número del mejor pelotero que ha dado nuestra patria, y un hombre que lo reconocen por el gran ser humano que era también. Nos tenemos que sentir bien orgullosos y contentos, no solo los deportistas, sino el pueblo completo. Y este día lo deben declarar como el Día de Roberto Clemente (en Puerto Rico)... aprovechar esta oportunidad”, concluyó.