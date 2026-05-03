Ronald Acuña Jr. sufre lesión por tirón en el isquiotibial izquierdo
El venezolano se vio obligado a abandonar el terreno de juego el sábado.
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Denver. El jardinero derecho venezolano de los Braves de Atlanta, Ronald Acuña Jr., salió del juego del sábado por la noche contra los Rockies de Colorado en la segunda entrada debido a una molestia en el tendón de la corva izquierdo.
Con su equipo arriba 2-0, Acuña intentaba correr para llegar a salvo a primera tras un rodado, pero se detuvo aproximadamente a mitad del recorrido entre bases y se llevó la mano al tendón de la corva izquierdo.
El personal médico del equipo lo examinó antes de que se retirara del campo caminando con cautela y regresara al dugout de Atlanta. No hubo una actualización inmediata sobre su estado.
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Fue reemplazado por Eli White en el jardín derecho.
Acuña conectó un sencillo abriendo la entrada y anotó la primera carrera de los Braves gracias a un jonrón de dos carreras de Drake Baldwin hacia el jardín izquierdo.
Después de que una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en mayo de 2024 lo limitara a un total combinado de 144 juegos en las últimas dos temporadas, Acuña, de 28 años, ha participado en los 34 partidos de Atlanta esta temporada.
El cinco veces All-Star y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 batea para .252 esta temporada, con dos jonrones, nueve carreras impulsadas, 17 carreras anotadas y siete bases robadas, la mayor cifra del equipo.