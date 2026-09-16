West Orange, Nueva Jersey. Ryan Lasko, una promesa de las ligas menores de los Athletics que quedó paralítico tras una colisión en el campo exterior hace más de dos meses, ha recibido el alta de un centro de rehabilitación y continuará su recuperación en casa.

Lasko, de 24 años, recibió el alta el miércoles, exactamente dos meses después de ingresar en el Instituto Kessler de Rehabilitación, situado en su estado natal de Nueva Jersey, a unas 35 millas del lugar donde cursó sus estudios universitarios en Rutgers y fue elegido en la segunda ronda del draft por los A’s en 2023. El personal del centro celebró su salida con una ceremonia de despedida en la que le dedicaron una ovación al salir por la entrada principal del edificio.

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Lasko sufrió una lesión medular tras chocar con un compañero de equipo el 30 de junio, lo que le dejó paralizado de cintura para abajo, con ambos brazos también afectados. Su brazo derecho, el dominante —el que utiliza para lanzar y batear—, está más débil y le llevará más tiempo recuperarlo. Ha empezado a recuperar algo de sensibilidad y a sentir hormigueos en las piernas y los pies.

A's No. 18 prospect Ryan Lasko was carted off the field after this terrifying collision with his teammate in center field. No update yet on his condition. #Athletics pic.twitter.com/eZ4LH20JmM — Uprooted (@uprootedoakland) July 1, 2026

Esta semana declaró a The Associated Press que no puede predecir cómo irá el año que viene. Por ahora, se centra en el presente y en “reprogramar mi mente para limitarme a esperar; no hay nada más que pueda hacer ahora, tengo que esperar”.

Volver a casa es un hito importante. Ha dicho que está deseando disfrutar de una comida casera y poner en marcha los planes de viaje para la temporada baja con su novia, Alli Graff, a pesar de los retos adicionales.

“He dejado un poco de intentar pensar a tan largo plazo porque no paran de decirme que son dos meses, que esto todavía es solo el principio, pero me parece que ha pasado una eternidad”, declaró Lasko a la AP.

“Ha pasado rápido, pero también han sido los dos meses más largos de mi vida. No dejan de decirme que esto es solo el principio, así que ahí es donde estoy intentando aprender a tener paciencia, porque esperaba que sucediera de la noche a la mañana y, en realidad, no es así como funciona en absoluto. Pero estoy aprendiendo, poco a poco; es un proceso muy lento en todos los aspectos”.

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Lasko se fracturó las vértebras C6 y C7 del cuello en un momento de gran susto cuando él y su compañero de equipo del Midland de la Double-A, Devin Taylor, chocaron entre sí durante un partido en Frisco (Texas), mientras ambos intentaban atrapar una pelota que se dirigía hacia el hueco entre las bases.

22 strong, always 💚💛



Ryan is heading home today after spending time in a rehab facility and he received a special surprise clap out from everyone along the way! He will begin out patient therapy and continue his journey to recovery.



We’re with you every step of the way,… pic.twitter.com/qSWXQLUvdT — Athletics (@Athletics) September 16, 2026

Lasko fue retirado del campo en camilla y trasladado a un hospital cercano para someterse a una intervención quirúrgica inmediata de descompresión y estabilización de la columna vertebral.

Sus médicos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales se muestran animados por sus progresos y se muestran optimistas respecto a que pueda recuperarse por completo y volver a caminar con el tiempo.

“Ha sido un largo camino”, dijo la madre de Lasko, Patti, mientras cargaba algunas de sus pertenencias en su coche junto a Graff, a la salida de las instalaciones. Ella estaba en las gradas viendo el partido cuando él se lesionó.

“Los dos trabajan en equipo. Tengo la sensación de que es un nuevo comienzo”.

En un primer momento, volverá a su ciudad natal, Jackson (Nueva Jersey), y después se alojará en un hotel cercano a las instalaciones de Kessler durante aproximadamente dos meses, mientras sigue haciendo progresos.

Lasko va contando cada uno de los “grandes logros” que va consiguiendo por el camino, como el simple hecho de poder volver a salir a la calle.

“No sé cuál es el siguiente paso, así que da un poco de miedo. Hay muchas más incógnitas”, dijo. “El primer día que llegué aquí me preguntaron cuál era mi objetivo y les dije que ser lo más independiente posible. He llegado a ese punto, he cumplido muchos de mis objetivos. Todo lo que decía que no podía hacer, ahora lo puedo hacer: cosas sencillas como abrir mi botella de agua, que uno da por sentado... Hay muchas pequeñas cosas que daba por sentadas y que no podía hacer, pero que ahora vuelvo a poder hacer, al menos en parte”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.