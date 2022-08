El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, tiene en agenda una reunión con Eduardo Pérez y Efraín Williams para que estos sometan sus respectivas listas de potenciales candidatos para dirigir al equipo de Puerto Rico durante el Clásico Mundial de Béisbol 2023 que organizan Major League Baseball (MLB) y la Federación Internacional de Béisbol.

Quiles indicó que hará las evaluaciones pertinentes antes de anunciar el escogido para ocupar la posición de mánager. Asimismo, adelantó que Yadier Molina y Juan “Igor” González son los únicos que tienen espacios reservados para realizar unas funciones que serán determinadas.

“Eduardo y Efraín tienen las encomiendas de someter a los candidatos que entienden pueden hacer un excelente trabajo. Los evaluaré y escogeré al dirigente para que tome las riendas del equipo en el Clásico”, sostuvo Quiles.

“Hay un falsa percepción de que la Federación no tiene injerencia en el Clásico. Hay unas personas que quieren hacerle ver al país que la Federación no tiene nada que ver, pero ahora mismo no tengo un nombre. No se puede disparar de la vaqueta cuando ni siquiera he mencionado el nombre de alguien”, agregó.

Quiles explicó que el individuo escogido tendrá el espacio para sugerir quienes podrían integrar el cuerpo técnico.

“Cuando se nombre a la persona, nos sentaremos a hablar sobre cuáles deben ser los candidatos para acompañarlo en el Clásico y tomamos las decisiones”, dijo.

“No trabajo a base de presiones. Trabajo a las buenas. A nadie le toca una posición porque es su momento. Hay personas que han pretendido decidir quienes van. Yadier estará en el equipo del Clásico en la posición que se le de y Juan (González) estará en la posición que se le de. Esos dos están sembrados y a los otros los vamos a escoger”, concluyó Quiles.

Juan González ha tenido éxito dirigiendo al Equipo Nacional adulto en torneo internacionales y gracias a ello será parte del elenco en el Clásico Mundial de Béisbol. ( Suministrada )

Puerto Rico compartirá el Grupo D junto con Venezuela, República Dominicana, Israel y un quinto equipo por determinar a través del proceso de clasificación.

Los partidos de primera ronda serán del 11 al 15 de marzo de 2023 en Miami, Florida. Las selecciones que culminen en los primeros dos lugares adelantarán a cuartos de final junto con los dos del Grupo C. De hecho, en el mismo estarán Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y otro adicional que clasifique.