Toronto. Shohei Ohtani abrirá el séptimo juego de la Serie Mundial para los Dodgers de Los Ángeles contra los Blue Jays de Toronto, con lo que el astro japonés que lanza y batea aparecerá en el montículo en el partido más trascedental de las Grandes Ligas.

Para los Dodgers, tener a Ohtani como abridor tiene más sentido que usarlo como relevista.

Bajo una regla adoptada para la temporada 2022, los peloteros que inicien como abridores pueden permanecer en el juego como bateadores designados después de dejar el montículo. Si Ohtani comenzara el juego solo como bateador designado y luego subiera al montículo, los Dodgers perderían su bateador designado y los lanzadores tendrían que batear en ese lugar si Ohtani fuera relevado.

Ohtani nunca ha lanzado como relevista durante su carrera en las Grandes Ligas. Hizo algunas apariciones como relevista en Japón para los Hokkaido Nippon-Ham Fighters de la Liga del Pacífico, principalmente como novato en 2013. Cerró la victoria de Japón en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 contra Estados Unidos, ponchando a Mike Trout, su entonces compañero de equipo en los Angelinos de Los Ángeles, para el último out.

Ohtani está bateando para .318 en la Serie Mundial con tres jonrones, cinco carreras impulsadas y ocho bases por bolas. Tiene un récord de 0-1 con una efectividad de 6.00, ponchando a seis y dando una base por bolas en su apertura en el juego cuatro, con 93 lanzamientos.

Max Scherzer abrirá para Toronto, convirtiéndose en solo el cuarto lanzador en iniciar múltiples juegos decisivos.

Solo Bob Gibson (1964, ’67, ’68) y Lew Burdette y Don Larsen (ambos 1957 y ’58) han comenzado múltiples juegos siete en la Serie Mundial. Burleigh Grimes abrió el juego siete en 1920 y 1931, pero su primero fue en un año en que la Serie era al mejor de nueve.

Scherzer también comenzó el último Juego siete de la Serie Mundial en 2019, impulsado por una inyección de cortisona para un nervio irritado cerca de su cuello. Mad Max no tuvo una entrada limpia y salió después de cinco episodios perdiendo por dos carreras antes de que los Nacionales de Washington se recuperaran para superar 6-2 a los Astros de Houston.

Scherzer, un derecho de 41 años y tres veces ganador del Premio Cy Young, permitió tres carreras y cinco hits en cuatro innings y un tercio en el juego tres el lunes, que los Dodgers ganaron en 18 entradas.