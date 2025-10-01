Los Ángeles. Shohei Ohtani y Teóscar Hernández conectaron dos vuelacercas cada uno, Blake Snell recetó nueve ponches en siete sólidas entradas y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el martes 10-5 a los Reds de Cincinnati en el primer duelo de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Tommy Edman añadió un cuadrangular a la causa de los Dodgers, quienes igualaron un récord de la franquicia en postemporada con cinco jonrones y lograron 15 hits, al poner en marcha su intento de convertirse en los primeros ganadores de Series Mundiales consecutivas en 25 años.

PUBLICIDAD

Ohtani, quien estableció un récord personal de 55 jonrones en la temporada regular, conectó un cuadrangular al inicio del primer inning. Su batazo, que disparó la pelota a 117.7 mph, llegó ante una recta de Hunter Greene, el as de los Rojos, a 100.4 mph.

“Fue un lanzamiento realmente difícil de batear, pero sentí que reaccioné bastante bien”, dijo Ohtani. “Estoy feliz de poder ayudar a que el equipo anote temprano”.

El superastro japonés agregó un batazo de dos carreras y 454 pies contra Connor Phillips con dos outs en el sexto. Ohtani también se ponchó tres veces.

El dominicano Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja tras conectar un jonrón de tres carreras ante los Reds de Cincinnati. ( Mark J. Terrill )

El único hit permitido por Snell en seis entradas fue un doble de Matt McClain por la línea de la antesala que eludió la zambullida de Max Muncy con dos outs en la tercera. Los Reds anotaron dos carreras en el séptimo capítulo con un rodado del dominicano Elly de la Cruz y un doble de Tyler Stephenson.

Snell retiró a sus primeros ocho adversarios en su primera apertura de postemporada desde 2022, cuando el as, dos veces galardonado con el Cy Young, estaba con los Padres de San Diego. Igualó su récord de ponches en postemporada en la apertura más larga de su carrera en playoffs.

“Sentí realmente que tenía el control, podía leer los swings y simplemente navegar por la alineación como quería”, dijo Snell.

Los aplausos se convirtieron en abucheos para el bullpen de los Dodgers en el octavo inning, cuando todos los Reds batearon. Los relevistas de Los Ángeles, Alex Vesia, el venezolano Edgardo Henriquez y Jack Dreyer, se combinaron para otorgar cuatro bases por bolas mientras los Reds anotaban tres carreras y se acercaban a 10-5. El trío necesitó 59 lanzamientos para conseguir tres outs.

PUBLICIDAD

“Cuando estás al ataque, esos muchachos están a la defensiva con la ventaja que tenemos”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Cuando tratas de ser demasiado preciso y te quedas atrás, comienzas a darles bases gratis. Así es como puedes construir entradas y ganar impulso, eso fue lo que vi en esa entrada, sin duda”.

El segundo juego de la serie al mejor de tres está pautado para el miércoles por la noche. El ganador avanza a una Serie Divisional al mejor de cinco contra Filadelfia.

Greene fue retirado después de apenas tres entradas , un debut decepcionante en postemporada en su ciudad natal. Permitió cinco carreras, incluidos tres jonrones, y seis hits en 65 lanzamientos.

El derecho, cuyo equipo favorito durante su niñez eran los Dodgers, ponchó a cuatro y otorgó tres bases por bolas.

“No colocó bien la pelot”, dijo el manager de los Rojos , Terry Francona. “Y cuando eso le ocurrió, realmente pagó un precio alto”.

Greene otorgó bases por bolas a Freddie Freeman y Muncy consecutivamente en la tercera entrada. Ambos avanzaron con un lanzamiento descontrolado antes del jonrón de tres carreras de Hernández al pabellón del jardín izquierdo. Edman siguió con un cuadrangular en solitario , ampliando la ventaja a 5 -0.

“Desde el principio tuvimos un muy buen plan de juego contra Hunter”, comentó Roberts. “Y simplemente no fallamos cuando cometió errores” .

Hernández saludó a Phillips con un jonrón cuando había dos strikes para poner la pizarra 6 -0 en el quinto.

El derecho de los Rojos Zack Littell (10-8, 3.81 ERA) inicia el miércoles contra el derecho de los Dodgers Yoshinobu Yamamoto (12 -8, 2.49).