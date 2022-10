Houston. Ni siquiera una ventaja de cinco carreras fue suficiente para que Justin Verlander pudiera obtener su primera victoria en la Serie Mundial.

Perfecto luego de tres innings, Verlander perdió los superpoderes en el cuarto y el quinto. Nick Castellanos dio inicio a la caída del as, con un sencillo productor.

Alec Bohm y J.T. Realmuto conectaron sendos dobles de dos carreras y los Phillies remontaron para imponerse el viernes 6-5 sobre los Astros de Houston en el primer juego de la Serie Mundial.

“Estoy decepcionado, sí, sin duda. Necesito mejorar. No hay pretextos”, dijo Verlander. “Simplemente necesito ejecutar mejor los lanzamientos. Creo que enfrenté a algunos bateadores en buenas situaciones y simplemente no pude hacer los lanzamientos que quería”.

Verlander fue retirado después de cinco entradas. El derecho de 39 años aceptó seis hits y entregó un par de boletos, para irse sin decisión. Su foja quedó en 0-6 con una efectividad de 6.07 en ocho aperturas dentro del Clásico de Otoño.

La aparición de Verlander lo convirtió en el cuarto pitcher de mayor edad en abrir un juego de Serie Mundial después de Roger Clemens, de 43 años; David Wells, de 40, y Early Wynn, quien tenía 39 y era ligeramente mayor que el lanzador de Houston.

Verlander ha dicho que estaba listo, y lució al principio como el pitcher dominante que puede ser. Mostró además su apariencia familiar, fiel al hábito de sólo afeitarse justo después de una apertura.

Encaminado probablemente a la conquista de su tercer trofeo Cy Young tras una campaña regular con una foja de 18-4 y una efectividad de 1.75 en su regreso tras someterse a la cirugía de Tommy John, Verlander ha dicho que espera seguir lanzando hasta los 45 años.

“Cometió algunos errores con la curva, porque casi todos los lanzamientos que le batearon fueron con la curva”, consideró el manager de los Astros, Dusty Baker. “No logró que la curva bajara. Eso fue lo que cambió. A veces cambias tu plan de juego. No puedes seguir lanzando ante los mismos chicos del mismo modo todo el tiempo. Es raro que él no haga esos lanzamientos”.