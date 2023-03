Una de las características resaltadas por expertos al analizar el Team Rubio más allá de su constelación de estrellas y su sólido bullpen lo es su banco y la versatilidad defensiva entre los jugadores convocados. Vimael Machín y Henry Ramos son testimonio de esto.

Machín ha comenzado productivo el campamento de primavera con los subcampeones Phillies de Filadelfia, como lo han hecho otros jugadores de Puerto Rico que se proyectan importantes en la banca de Yadier Molina.

“Tenemos unos cuantos caballos ahí que cada vez que los veo producen. Eso ayuda mucho al equipo para cuando Yadier tenga que tomar una decisión. Además de que somos un equipo que sigue unido. Lo puedo notar en el chat (del equipo)”, destacó Machín al conversar con Primera Hora. “Por mi parte, me estoy sintiendo bien y estoy saludable. He tenido buenos turnos. El equipo sabe que voy a Clásico y me está dando los turnos para que llegue bien”.

Machín, quien busca ganarse un puesto en Filadelfia, ha comenzado la primavera bateando de 7-3, con un doble y dos carreras impulsadas, esto sin incluir la acción del miércoles. Ha jugado segunda y tercera base. También ha fungido como bateador designado.

Otro por el estilo lo es el bateador zurdo Henry Ramos, quien comenzó la primavera con los Reds de Cincinnati bateando de 9-4 y tres carreras impulsadas. Ha jugado en el jardín derecho y en el izquierdo.

Nelson Velázquez y Neftalí Soto han dado jonrones en la primavera. Soto está en Japón con el equipo de Yokomaha. Velázquez están con los Cubs. Ambos son bateadores derechos.

La muestra del campamento de primavera es poca, pero es cercana a la fecha del Clásico Mundial, que inicia en nueve días en el caso de Puerto Rico. La mayoría de estos jugadores de roles no han parado de jugar y lucen en condición de juego.

Henry Ramos tiene cuatro imparables en nueve turnos en los campamento de primavera de los Reds de Cincinnati. ( Archivo )

Ramos dijo que, a veces, una muestra pequeña de turnos engaña porque no es el promedio, sino la calidad del turno el indicativo de un buen comienzo de pretemporada hacia el Clásico. Pero agregó que, en su caso, ha tenido los dos indicativos.

“Gracias a Dios le he dado bien a la bola. Hoy (miércoles) cogí dos turnos y en el segundo hice el mejor contacto en la primavera y cogieron la bola. Uno no controla los resultados, pero gracias a Dios le he pegado bien”, dijo.

Entre otros, M.J. Meléndez es de los versátiles jugadores. Aunque ha jugado solamente de receptor en sus primeros tres juegos de la primavera, ha bateado imparables en dos de esos tres encuentros. Se proyecta que también pueda jugar en los jardines.