La Fundación La Mákina del grandesligas José Berríos celebrará el sábado, 13 de diciembre, en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carlona el Dream Home Run Derby & Celebrity Softball Game: Team Rubio Edition con equipos liderados por el propio Berríos y el lanzador Edwin “Sugar” Díaz.

El evento, que será un preámbulo al entretenimiento del Clásico Mundial 2026, que se celebrará en la isla en marzo, contará con las figuras de Javier Báez, Fernando Cruz y Darell Hernáiz.

Además de este grupo, también se anunciaron peloteros que participaron de ediciones pasadas del certamen mundialista, como Javier Vázquez, JC Romero, Joel Piñeiro y Edwin Rodríguez.

Asimismo, grandes del deporte puertorriqueño como Félix “Tito” Trinidad y Amanda Serrano dirán presente.

Figuras de la música y la televisión como Elvis Crespo, Jay Fonseca, Saudy Rivera, Johnny Lozada y Jaime Mayol formarán parte de la actividad de la organización sin fines de lucro.

Los boletos están a la venta en Ticketera bajo el evento “El Dream” a un costo de $10.00 para la entrada general y $15.00 para el área de palco.