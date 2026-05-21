Nueva York. Trey Yesavage superó a Cam Schlittler en un duelo entre jóvenes ases, y los Blue Jays de Toronto vencieron 2-1 a los Yankees de Nueva York el miércoles por la noche.

Tras un retraso por lluvia que duró más de dos horas, los diestros intercambiaron ceros hasta la séptima entrada, cuando Toronto cargó las bases sin nadie fuera gracias a un sencillo en el campo, un paseo y un toque.

Andrés Giménez realizó siete lanzamientos, cinco de ellos con dos strikes, antes de conseguir una base por bolas de 11 lanzamientos que anotó Ernie Clement y expulsó a Schlittler. Un out después, Vladimir Guerrero Jr. lanzó un fly de sacrificio contra Jake Bird para poner el 2-0.

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Yesavage (2-1) permitió solo dos hits y no dio ninguna caminata mientras ponchaba a ocho en seis entradas. El novato de 22 años tiene una efectividad de 1.07 en cinco salidas después de perderse el primer mes de esta temporada debido a un pinzamiento en el hombro derecho.

Tres de sus ponches llegaron contra el tres veces MVP de la AL Aaron Judge, que abanicó las cuatro veces que subió.

Mason Fluharty, Jeff Hoffman y Tyler Rogers se combinaron para seis outs antes de que los Yankees amenazaran contra Louis Varland en la novena. Cedió dos hits y la carrera de Paul Goldschmidt antes de ponchar a Amed Rosario con una bola rápida de 99 mph para ganar su sexto salvamento.

Schlittler (6-2), de 25 años, permitió ocho hits y dos bases por bolas, con siete ponches, y su ERA, líder de las Grandes Ligas, subió a 1.50.

Era la primera vez que Yesavage y Schlittler se enfrentaban después de que ambos protagonizaran actuaciones dominantes como novatos en la postemporada del año pasado.

Schlittler ponchó a 12 en ocho entradas en una victoria por 4-0 contra su rival Boston en el partido decisivo de su Serie de Comodines de la AL para avanzar a Nueva York a la Serie de División contra Toronto, donde Yesavage lanzó 5.1 entradas sin hits con 11 ponchados en una victoria en el Juego 2 sobre los Yankees.

El jardinero derecho de los Blue Jays, Jesús Sánchez, sufrió una sacudida en el séptimo tras lanzarse a por el sencillo de Goldschmidt. Sánchez dejó el juego, pero simplemente tenía el viento golpeó fuera de él y es día a día, dijo el manager John Schneider.