Las campeonas defensoras Montañesas de Utuado y las Estrellas del Guamaní de Guayama se consolidaron en el liderato de sus respectivas secciones en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Femenino, torneo Edgardo José “Jockman” Ortiz.

Ambos equipos ocupan la primera posición de sus secciones con marca de 5-1, luego de completar tres semanas de acción en la fase regular.

En la sección Norte, Utuado continuó su paso sólido al dominar con resultados 14-3 y 18-3 a las Cocoteras de Loíza.

En el primer encuentro, Noelia de Jesús lanzó la ruta completa para adjudicarse la victoria, mientras Kristina Ramírez encabezó la ofensiva de las Montañesas al conectar tres imparables, remolcar cinco carreras y anotar una.

PUBLICIDAD

Relacionadas Ponce se estrena con victoria en el BSNF ante Juana Díaz

Janiliz Rivera fue la lanzadora ganadora en el segundo desafío.

También en la sección Norte, las Artesanas de Las Piedras y las Maceteras de Vega Alta dividieron honores.

Las Piedras se llevó el primer encuentro mediante blanqueada 9-0, respaldado por una gran actuación de Angelis Rivera, quien lanzó el juego completo y registró tres ponches.

Vega Alta reaccionó en el segundo partido con victoria 5-1, con Melisa Rodríguez toda la ruta desde la loma.

Mientras, en la sección Sur, las líderes Estrellas del Guamaní consiguieron dos triunfos con idéntico marcador 7-2 sobre las Poetas de Juana Díaz.

Valeria Negrón se apuntó la victoria en el primer partido, mientras Daniela Figueroa fue la lanzadora ganadora en el segundo desafío.

Por su parte, las Ponys de Santa Isabel se afianzaron en la segunda posición de la sección Sur com 3-1 al superar 12-2 y 14-3 a las Piratas de Cabo Rojo.

Zoé Collazo lanzó el juego completo en el primer encuentro.

En el segundo, Leslianie Báez y Angelis Perdomo encabezaron la ofensiva de Santa Isabel con tres carreras remolcadas cada una.

La acción continuará el sábado a las 6:00 p.m. con Juana Díaz en Cabo Rojo, Santa Isabel en Guayama, Utuado en Las Piedras y Loíza en Vega Alta.