Miami. El bateador zurdo Vimael Machín fue uno de los jugadores de Puerto Rico que tuvo buenos turnos al bate durante los fogueos de la novena boricua y podría ser uno de los primeros jugadores que salga del banco a hacer un trabajo para el dirigente Yadier Molina en el Clásico Mundial de Béisbol.

Junto a Machín, Emmanuel Rivera y M.J. Meléndez movieron bien el bate en los fogueos y por eso fueron incluidos en el cuadro regular para el primer partido de la novena.

Machín no estuvo de titular, pero sí puesto bajo alerta por Molina.

“Me dijo que esté listo temprano en el juego por si necesita a alguien zurdo para batear”, reveló Machín.

PUBLICIDAD

“Y vine aquí a aportar ya sea comenzando, bateando, fildeando, en lo que sea para poner mi grano de arena y ayudar al equipo a ganar”, agregó.

Machín dio un par de imparables en los fogueos, incluyendo un ‘cohete’ por la banda contraria ante los Red Sox de Boston. También tuvo dos buenos turnos ante los Braves de Atlanta, en los que trabajó los conteos para eventualmente recibir bases por bolas.

“A mí me gusta ver muchos pitcheos. Y no tengo miedo a caer en dos strikes porque eso me motiva a meterme más en el turno”, se describió Machín. “Es algo que he aprendido con el tiempo”, agregó.

Machín también ha tenido un buen campamento de primavera con los subcampeones Phillies de Filadelfia. Antes de unirse al Equipo de Puerto Rico, bateaba .364 en 11 turnos y sumaba tres carreras impulsadas.

Durante los partidos preparatorios, Machín vio acción en segunda y tercera base en sustitución de Javier Báez y Emmanuel Rivera, respectivamente.

El boricua de los Athletics de Oakland, Vimael Machín bateó de 4-2 y anotó una el jueves ante los Nationals, que al final se impusieron XX. ( Archivo / AP )

El jugador, natural de San Lorenzo y de 29 años, debutó en las Grandes Ligas en el 2020 con los Athletics de Oakland. También vio acción en Las Mayores con esa organización en el 2021 y 2022. Firmó con los Phillies este año como agente libre.

En la liga invernal jugó con los Criollos de Caguas en la temporada 2022-23 y reforzó a los Indios en la Serie del Caribe, en la que bateó .308.