Trei Cruz recuerda la década del 2010, cuando era mascota de los Leones de Ponce que su abuelo Cheo dirigía y en el que su padre Cheíto jugaba y en el que su tío Cirilo era parte del cuerpo de coaches.

De eso hacen casi 20 años. Ahora Trei viste el uniforme de los Leones que los Cruz han defendido desde la década del 1970 y está incrédulo con lo que vive.

“Es increíble las vueltas que da la vida. La gente en Ponce se acuerdan de cuando vine de mascota y ahora me están viendo jugar”, dijo Trei, quien pertenecía a los Criollos de Caguas y los Leones lo adquirieron mediante un cambio para anclar el regreso de la franquicia a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) tras ocho años fuera de ella.

PUBLICIDAD

“Para mí jugar en Ponce es una bendición. Es especial. Es un orgullo representar a Ponce. He estado viendo a Ponce jugar desde años y he estado viniendo a Ponce desde niño y estar de regreso es especial, especialmente con el grupo de coaches que tiene Ponce. Es una bendición estar aquí”, abundó sobre el equipo que tiene de mánager a Edwin Rodríguez y a coaches como Carlos Delgado y Carlos Baerga, entre otros.

‘’Para mi papá debe ser muy emocional verme jugar en el equipo en que él jugó. La semana que viene también viene Cheo. Es especial porque el apellido Cruz es bien respetado en Ponce”.

Trei Cruz, de mascota con los Leones de Ponce junto a su papá Cheíto, el abuelo Cheo y los tíos Cirilo y José Enrique. ( Suministrada )

La tradición de los Cruz en Ponce comenzó en la década del 1970 con la participación de José ‘Cheo’ Cruz con los Leones. Bateador de más de 100 jonrones en la LBPRC mientras jugaba también con los Astros de Houston --que le retiraron el #25--, Cheo se convirtió en el apodado ‘Pelotero de Puerto Rico’.

Al mismo tiempo, Cheo tenía como compañero de equipo en Ponce sus hermanos Cirilo y a Héctor al inicio de la década del 1970. Los tres hermanos fueron, de hecho, jugadores de Grandes Ligas también.

La sangre directa de Cheo extendió la tradición en Ponce con la participación de Cheíto en los 2000, con los mismos equipos que Cheo dirigió y llevó a un campeonato en la temporada del 2003-04. Junto con Cheíto también jugó su hermano José Enrique, quien fue el primer Cruz, incluidos los tíos, en jugar en el cuadro interior de los Leones.

PUBLICIDAD

Cheíto da gracias por haber jugado con los Leones. El primera ronda en el 1995 por los Mariners de Seattle vio acción en una década en que los jugadores de Grandes Ligas dejaron de jugar en Puerto Rico durante su temporada libre. Vino a jugar para Cheo y hoy día pueden hablar de que fue parte de la tradición.

“Hay muchas emociones ahí”, resumió Cheíto, quien está de visita en Puerto Rico durante su temporada libre del béisbol NCAA, en donde es dirigente de la Universidad de Rice.

“Fui hijo de pelotero y lo vi jugar. Luego me tocó a mi jugar y cuando todo terminó miré para atrás y dije: ‘¡Wow! Jugué para mi padre, para mi tío Cirilo’. Era algo de lo que no me quería arrepentir si no lo hacía, y lo pude hacer durante dos años. Se acabó ese capítulo, pero empezó el del hijo mío. Que no estaba con Ponce, sino con Caguas, y lo cambiaron a Ponce, y aquí estamos”, abundó Cheíto.

Los hermanos Antonio y Trei Cruz, en la Universidad de Rice en Houston, la que dirige su padre José 'Cheito' Cruz. (Twitter).

Cheíto también mantuvo la tradición de los Cruz en las Grandes Ligas. El jardinero jugó 12 temporadas en el Gran Circo. Fue segundo lugar en las votaciones para el Novato del Año en el 1997, Guante de Oro en el 2003.

Va tras el sueño de llegar a las Mayores

Ahora Trei busca también llegar a las Mayores. Y va por buen camino en su búsqueda por mantener esa tradición ligamayorista. Tercera selección de los Tigres de Detroit en el 2020, Cruz llegó a Doble A en el 2021 y aquí está cogiendo experiencia con Ponce para mantener su ascenso.

PUBLICIDAD

Ponce es, además, una tierra fértil para las tradiciones familiares. En Ponce también están el coach Tony Valentín y su hijo jugador Jesmuel. Otro hijo de pelotero en Ponce es Iván de Jesús, hijo, a quien Trei mencionó, de hecho, como uno de los peloteros veteranos que ayuda a los jóvenes.

Dentro de esa tradición también está la de los Thon, que son como familia para los Cruz. Cheo Cruz y Dickie Thon jugaron juntos en los Astros de Houston en la década del 1980 y sus hijos se criaron como familia en los parques y en Houston, en el campus de la Universidad de Rice.

Ponce tiene como coach al hijo de Dickie, Dickie Joe Thon, quien fue jugador profesional y jugó brevemente con los Leones en la temporada del 2012-13.

Trei tiene todo un núcleo familiar en los Leones.

“La familia de Dickie es familia para nosotros. Dickie Joe es familia, es tremenda persona y trabaja conmigo, y con todos los demás, todos los días. Es una persona oportuna al hablar. Es bueno hablar con él todos los días”, dijo Trei.