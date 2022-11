Con marca de 6-7, los Leones de Ponce se dirigen por buen camino en su primera temporada de regreso al béisbol profesional luego de ocho temporadas de ausencia.

Han tenido que comenzar desde cero ante equipos que le llevan experiencia y están jugando para unbalance cercano a .500, luego de ajustar de un pobre comienzo de temporada, que dio indicios de que sería una larga temporada para Ponce.

El dirigente de los Leones, Edwin Rodríguez, dijo que todo lo acontecido hasta el momento es parte del proceso, en particular de un equipo joven.

“Son jóvenes en su gran mayoría. Primero quieren probar que pueden jugar a este nivel. La concentración de ellos está en dar el grado, probar que pertenecen a esta liga y, después, empiezan a desarrollar el elemento competitivo. Ya van a jugar para ganar. En ese proceso está el equipo, que no han llegado a su máxima expresión de ganar”, dijo el dirigente.

Trei Cruz, el hijo de Cheíto Cruz y nieto de Cheo Cruz, es uno de los prospectos de los Leones. (Facebook / Leones de Ponce LBPRC) ( Suministrada )

Rodríguez calculó que, cuando hace la alineación, tiene jugadores tan jóvenes o con poco oportunidad en la liga que entre todos no habían acumulado 100 turnos al bate en torneos previos de Puerto Rico. Entre esos, Rodríguez mencionó al campo corto Trei Cruz, al jardinero Wendell Marrero, al primera base Luis Curbelo y a Ricardo de la Torre.

El dirigente también mencionó a lanzadores de poco o ninguna experiencia en la liga como Miguel Ausúa.

“Uno debe saber cuando ubicarlos en situaciones en que puedan salir bien. En general, en su mayoría, están captando muy bien el proceso”, dijo.

Coca-Cola presenta al lanzador, Fernando Cabrera como el León de la Semana. Cabrera obtuvo victoria en ambas salidas en el Paquito Montaner, frente a los Criollos de Caguas y los Indios de Mayaguez, permitiendo solamente 5 hits y 1 carrera en 12 entradas lanzadas. 👏👏👏 pic.twitter.com/oBnT9kV97v — Leones de Ponce LBPRC ⚾️🇵🇷🦁 (@LeonesLBPRC) November 21, 2022

Los peloteros más veterano y los importados han aportado a balancear la juventud del equipo. Jesmuel Valentín, Iván de Jesús Dairon Blanco, entre otros, suman experiencia. El lanzador Fernando Cabrera ha aportado grandemente.

De hecho, Rodríguez dijo que no le sorprende la efectividad Cabrera, quien no juega en el béisbol de Estados Unidos desde el 2013. El exrelevista de los Indios de Cleveland se ha mantenido lanzando en Puerto Rico y ha lucido efectivo con los Leones, como en su temporada del 2008-09 con Ponce en que tuvo efectividad de .040 en 22 entradas. De hecho, es el último jugador reclamado en la década del 90 que aún está activo en la liga.

“A mí no me sorprende porque lo veo. Para los que lo vemos trabajar y vemos la dedicación que tiene no es sorpresa. Fernando Cruz nos visitó el otro día y dijo que Fernando Cabrera es ‘la motivación mía’. Trabaja demasiado. Se lo echo a cualquiera en cuanto a preparación física”, dijo Rodríguez.

El calendario de juego ha sido cargado, con partidos a diarios y dobles juegos asignados para cumplir a tiemo con el calendario de 50 partidos por equipo. Rodríguez dijo que, en su caso, tiene desde el domingo un calendario de 20 juegos en 22 días.

Rodríguez cree que el calendario le ha beneficiado a su joven equipo.

“Entiendo que sí. Es un equipo joven, con energías, y eso nos está beneficiando”, dijo.