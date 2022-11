La Copa Primera Hora y Lino Rivera tienen un dato en común que guardar para su historia: ambos debutaron en el calendario de clásicos del hipódromo Camarero el domingo.

El exitoso dirigente de béisbol presentó el domingo, por primera vez en su carrera como dueño de caballos, a un ejemplar de su establo en una carrera clásica. Y la misma lo fue la Copa Primera Hora, la que realizó el domingo su primera edición en el hipódromo Camarero de Canóvanas. El clásico es el primero auspiciado por un periódico desde la Copa El Imparcial en el 1953, también montada para dosañeros y ganada por el mítico Camarero, según lo informó el veterano periodista y narrador hípico, Joe Bruno. El Clásico El Imparcial se realizó en total cinco veces.

El potro El Dirigente representó al establo Hit a Run de Rivera, y fue el que marcó el paso de la Copa Primera Hora, que fue ganada eventualmente por el favorito Don Cheo. El Dirigente avanzó en punta en la carrera a 1,400 metros hasta que fue alcanzado dentro de los 800 metros.

Rivera dijo que el resultado no fue el deseado, aunque la experiencia sí lo fue.

“Para mí fue un sueño, de los sueños hípicos que cualquier dueño tiene, especialmente con un caballo nativo”, dijo Rivera sobre el clásico creado para ejemplanes nativos, dosañeros y machos. “No fuimos con apacionamiento. Sabíamos que teníamos un potro talentoso. Hubiese sido bueno para la Copa Primera Hora, que es un periódico que me ha apoyado en mi carrera. Me lo disfruté. Para Hit and Run, para mi familia y amistedes. Fue muy bonito”.

Edwin Díaz, Lino Rivera, Alexis Díaz posan durante un momento entre carrera del programa dominical que concluyó con el clásico Copa Primera Hora. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Además, Rivera dijo que fue una buena experiencia compartir en el hipódromo con personalidades del deporte como los jugadores de Grandes Ligas, los relevistas y hermanos Edwin y Alexis Díaz, así como el receptor Roberto ‘Bebo’ Pérez, entre otros presentes en la Copa Primera Hora.

“Me dio gusto ver tanta gente ligada al deporte, Sugar, Bebo, Alexis”, dijo.

El Dirigente llegó en séptimo puesto luego de liderar la primera parte de la carrera con veloces fraccionales de 23.16 en los 400 metros y 46.39 en los 800 metros. El ejemplar conducido por Omix Y. Adorno se cargó hacia fuera en la curva y se fue de contensión.

“Los fraccionales fueron muy rápidos para el potro, pero entendermos que tiene potencial. Amaneció bien, comiendo bien, y veremos a ver si lo corro en la Copa Navidad o lo descansamos para la temporada de tresañeros el año que viene”, dijo Rivera.

Rivera dijo que la participación de El Dirigente dependerá de que el potro aprenda a administrar su paso para terminar corriendo duro. Rivera tiene al animal bajo los entrenamientos de Ramón Osorio. El hijo de Console y criado en el potrero Los Llanos tiene una victoria en tres participaciones de por vida.

Mientras es dueño de caballos, Rivera se mantiene en el trabajo de béisbol, aunque recién dijo que ya rechazó una oferta para dirigir en el corriente torneo de la Liga Dominicana de Béisbol porque estaba sumido en la labor de iniciar la Fundación Llegando a Home junto a amistades.

“Abrimos la fundación y ya dimos cinco becas para la escuela de béisbol de Gurabo, para atletas de béisbol y patrocinamos a un equipo de béisbol que fue a Dominicana a jugar. Seguimos ayudando a la juventud”, dijo.