Anaheim, California. La fantasía se encontró con la realidad para Wade Meckler en su debut con los Ángeles de Los Ángeles el viernes por la noche cuando bateó un triplete en la primera entrada y Mike Trout lo saludó en el home plate con un choque de manos.

“Sí, es bastante surrealista”, dijo Meckler tras la victoria de los Angels por 9-6 sobre los Texas Rangers. “Creces viendo al tipo en la televisión todos los días durante 10 años, y de repente es tu compañero de equipo. Es genial”.

Meckler, de 26 años, que jugó en la cercana escuela secundaria Esperanza de Anaheim, fue convocado desde Triple-A Salt Lake para reemplazar a Josh Lowe en el jardín izquierdo a primera hora del viernes.

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THE HOMETOWN KID 😇



Wade Meckler leaves the yard on the first pitch he sees as a Halo! pic.twitter.com/2LO0jIy8TQ — Los Angeles Angels (@Angels) May 23, 2026

Meckler corrió hacia la línea del jardín izquierdo e hizo una atrapada deslizante de la bola volante de Brandon Nimmo antes de estrellarse contra la pared en territorio foul para terminar la parte superior de la primera.

Zach Neto comenzó la primera con el primero de sus dos jonrones, y Meckler coronó la entrada de cuatro carreras al conducir una bola rápida de 98 mph del dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional Jacob deGrom a los asientos del jardín derecho para su primer jonrón en las grandes ligas y una ventaja de 4-0.

“Wade Meckler marcó la pauta del partido de hoy”, dijo el lanzador ganador Grayson Rodríguez. “El jonrón inicial de Neto fue genial, pero Wade golpeando esa bola de deGrom, eso es lo que me puso en marcha, como, ponerlo en cuatro ruedas motrices y vamos”.

Wade Meckler makes a stellar sliding play 😮 pic.twitter.com/NbNcUxFOZ1 — MLB (@MLB) May 23, 2026

Meckler dio un paseo de cuatro lanzamientos en el tercero y alcanzó un sencillo en el quinto antes de ser sustituido por José Siri en la parte alta del noveno.

“Fue una locura”, dijo el catcher de los Angels Logan O’Hoppe. “Fue un jonrón increíble para él. La energía que trajo en los entrenamientos de primavera fue contagiosa, y retomó justo donde lo dejó con los chicos de aquí.”

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.