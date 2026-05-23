Nueva York. Gerrit Cole lanzó seis entradas sin anotaciones en su regreso de la cirugía de reemplazo de ligamentos del codo, pero el error del campocorto José Caballero llevó a una octava entrada de cuatro carreras que impulsó a los Rays de Tampa Bay sobre los Yankees de Nueva York 4-2 el viernes por la noche para su 16ª victoria en 19 partidos.

Austin Wells jonroneó por primera vez desde el 28 de abril, en la quinta entrada ante Nick Martínez, antes de que Tampa Bay se recuperara para propinar a los Yankees su tercera derrota consecutiva y la décima en 14 partidos. Los Rays, una liga más grande 34-15, son 4-0 contra los Yankees y abrieron un 5 1/2-game AL Esta ventaja sobre Nueva York

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La estrella de los Yankees Aaron Judge se fuede 4-0 con un flyout final del juego a la pista de advertencia del jardín central con un hombre en y está en la diapositiva de 1-por-24 que bajó su promedio a .245. Judge lleva 11 partidos sin carreras impulsadas.

Cole, un derecho de 35 años que fue operado en marzo de 2025, permitió dos hits y tres bases por bolas y ponchó a dos. El seis veces All-Star y Premio AL Cy Young 2023 promedió 96.1 mph con su bola rápida de cuatro costuras.

Caballero, de vuelta al shortstop tras perderse 10 días por una fractura en un dedo, permitió que el one-hopper de Chandler Simpson rebotara en su guante liderando la octava.

Junior Caminero bateó un sencillo ante Tim Hill (0-2), Jonathan Aranda le siguió con un doblete RBI y Yandy Díaz fue caminado intencionalmente. Richie Palacios golpeó un comebacker que podría haber sido un 1-2-3 doble juego, pero la pelota rebotó en el guante de un salto Hill, sobre Caballero y en el centro para un sencillo de dos carreras. Ryan Vilade añadió un fly de sacrificio.

Ian Seymour (3-0) permitió el triple RBI de Jazz Chisholm Jr. en el octavo y Bryan Baker sacó tres outs para su 14º salvamento en 17 oportunidades.

Jonny DeLuca de Tampa Bay se lastimó el tendón de la corva derecha mientras corría a primera en un sencillo de la séptima entrada, luego se fue después de tener problemas para ir de primera a tercera en el doble de Cedric Mullins. El manager de los Rays, Kevin Cash, dijo que DeLuca probablemente será puesto en la lista de lesionados - el jardinero no jugó para los Rays después del 6 de agosto del año pasado debido a una lesión en el tendón de la corva izquierda.

Trent Grisham, que se perdió el partido del jueves por un dolor en la rodilla, tuvo tres hits para los Yankees.

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Yankees RHP Ryan Weathers (2-2, 3.58) y Rays RHP Drew Rasmussen (4-1, 3.19) estaban programados para comenzar el sábado.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.