El artista puertorriqueño Rauw Alejandro anunció el lanzamiento de “La Tribuna del Fútbol by Rauw Alejandro”, una iniciativa que busca convertir a Puerto Rico en un punto de encuentro para la Copa Mundial 2026, con una programación gratuita del 11 de junio al 19 de julio en Ecos Sport Puerto Rico.

El proyecto, creado como un espacio para fanáticos del fútbol, la música y la cultura local, pretende transformar cada jornada del Mundial en una experiencia colectiva con actividades deportivas, artísticas y comunitarias.

Durante el evento se transmitirán todos los partidos del torneo en pantallas gigantes, acompañados de música en vivo, propuestas gastronómicas, activaciones interactivas y experiencias culturales diseñadas para el público familiar. La iniciativa forma parte de los esfuerzos del intérprete por impulsar el desarrollo del fútbol en la isla y fortalecer la conexión entre deporte y entretenimiento.

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Como parte de la programación deportiva, el espacio albergará la Rauw Cup 2026 en categorías U16, U20 y adultos, además de torneos de pádel, beach tennis y voleibol de playa. También se incluirán clínicas deportivas en colaboración con PAMARA y la Federación Puertorriqueña de Fútbol.

La agenda cultural integrará sesiones de Pilates, clases de bachata y salsa, una exhibición especial “Camino al Mundial Sub-17”, así como watch parties exclusivos de eventos deportivos y una tienda oficial de mercancía.

Asimismo, se celebrará el 5K PAMARA, iniciativa de la fundación sin fines de lucro creada por el artista junto a su familia, enfocada en promover el bienestar físico, la unión comunitaria y el desarrollo de oportunidades para jóvenes en Puerto Rico.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, Liga Puerto Rico Pro, Cosa Nuestra Archives y Ecos Sport Puerto Rico, consolidándose como una de las principales plataformas para vivir el Mundial 2026 en la isla.

Como parte del lanzamiento de “Dando Vueltas”, Buchanan’s tendrá una activación especial durante el evento. El público podrá acceder a la programación completa a través de rauwalejandro.com/en/dando-vueltas.